உயிரிழந்த மீனவர்களின் குடும்பத்திற்கு ரூ.25 லட்சம் நிவாரணம் தர வேண்டும்: தி.மு.க., உதயநிதி வலியுறுத்தல்
உயிரிழந்த மீனவர்களின் குடும்பத்திற்கு ரூ.25 லட்சம் நிவாரணம் தர வேண்டும்: தி.மு.க., உதயநிதி வலியுறுத்தல்
ADDED : நவ 07, 2026 07:00 PM
எண்ணுார்: ‘‘முரசு புயலில் சிக்கி உயிரிழந்த மீனவர்களின் குடும்பத்திற்கு, தமிகழ அரசு அறிவித்துள்ள, ஏழு லட்சம் ரூபாய் நிவாரணம் போதாது. 25 லட்சம் ரூபாய் வழங்க வேண்டும்,’’ என, தி.மு.க.,வை சேர்ந்த, சட்டசபை எதிர்கட்சி தலைவர் உதயநிதி கூறினார்.
ஆழ்கடலுக்கு மீன்பிடிக்க சென்ற, காசிமேடு மீனவர்கள் ஒன்பது பேர், ஆந்திராவில், ‘முரசு’ புயலில் சிக்கி உயிரிழந்தனர். அவர்களது குடும்பத்தினரை, நேற்று காலை, தி.மு.க., எதிர்கட்சி தலைவர் உதயநிதி, ஆறுதல் கூறி நிதியுதவி வழங்கினார்.
பின், அவர் அளித்த பேட்டி:
அக்., 29ம் தேதி, ஆழ்கடலுக்கு மீன்பிடிக்க சென்ற நிலையில், நவ., 2 ம் தேதி குடும்பத்தினருடன், மொபைல் போனில் தொடர்பு கொண்டு பேசியுள்ளனர். அதன்பிறகே, தொடர்பு கொள்ள முடியவில்லை.
புயல் எச்சரிக்கை கூண்டு ஏற்றியும், அரசு கண்டுக் கொள்ளவில்லை. உறவினர்கள் புகார் தெரிவித்தும் நடவடிக்கை இல்லை. கடைசியாக, உறவினர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட பிறகே, நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
அரசு, ஏழு லட்ச ரூபாய் நிவாரணம் அறிவித்து, முதற்கட்டமாக, இரண்டு லட்ச ரூபாய் வழங்கியிருக்கிறது. இது போதாது. குடும்பத்தினருக்கு தலா, 25 லட்ச ரூபாய் நிவாரணம் மற்றும் அரசு வேலை வழங்க வேண்டும்.
கடலுக்கு செல்லும் மீனவர்களுக்கு, காப்பீடு எடுக்க முடியாத நிலை உள்ளது. எனவே, அனைவரும் காப்பீடு எடுக்க வழிவகை செய்ய வேண்டும். இந்த அரசு இனியாவது விழிப்படைந்து, செயல்பட வேண்டும்.
இவ்வாறு, உதயநிதி கூறினார்.
நிகழ்வில், தி.மு.க., முன்னாள் எம்.எல்.ஏ.,க்கள் சுதர்சனம், கே.பி.சங்கர், ஆர்.டி.சேகர், எபினேசர் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.