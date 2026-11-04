த.வெ.க., குறித்து வீடியோ வெளியிட்ட தி.மு.க., பெண் நிர்வாகி மீது வழக்கு
த.வெ.க., குறித்து வீடியோ வெளியிட்ட தி.மு.க., பெண் நிர்வாகி மீது வழக்கு
UPDATED : நவ 04, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 03, 2026 11:36 PM
பல்லாவரம்: த.வெ.க., குறித்து வீடியோ வெளியிட்ட தி.மு.க., பெண் நிர்வாகி மீது வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
திரிசூலம் பகுதி ஒன்றிய தி.மு.க., மாணவரணி துணை அமைப்பாளர் சவுமியா, 31. இவர், தன் ‘பேஸ்புக்’ பக்கத்தில் த.வெ.க., அமைச்சர் ஒருவர் குறித்து, பதிவு ஒன்றை வெளியிட்டிருந்தார்.
அதில், கடந்த தி.மு.க., ஆட்சி காலத்தில் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு வழங்குவதற்காக நிதி ஒதுக்கி, பயனாளிகள் தேர்வு செய்யப்பட்டு, அவர்களுக்கான வாகனங்கள் சம்பந்தப்பட்ட வட்டார போக்குவரத்து அலுவலகங்களில் முறையாக பதிவு செய்து வழங்கப்பட்டன.
பின், தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டதால் அதை வழங்காமல் நிறுத்தி வைத்திருந்ததாகவும், அதன்பின், தமிழகத்தில் ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்ட பின், அதிகாரிகளே அந்த வாகனங்களை பயனாளிகளுக்கு கொடுத்து விட்டதாகவும் கூறியிருந்தார்.
மேலும், தற்போது, அமைச்சர் ஒருவர் பயனாளிகள் அனைவரையும் மீண்டும் வரவழைத்து, அவர்களிடம் ஏற்கனவே கொடுத்திருந்த வாகனங்களை வாங்கி, அதில், த.வெ.க., மற்றும் முதல்வர் சம்பந்தமான ஸ்டிக்கர் ஒட்டி, மீண்டும் கொடுக்கிறார்.
இவ்வாறு வீடியோ வெளியிட்டிருந்தார்.
இந்த நிலையில், த.வெ.க.,வினர் மீது அவது ாறு பரப்பும் சவுமியா மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, பல்லாவரம் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
இது குறித்து போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.