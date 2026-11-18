டாக்டர் ‘சீட்’ தருவதாக ரூ.24 லட்சம் மோசடி செய்தவருக்கு ‘காப்பு’
டாக்டர் ‘சீட்’ தருவதாக ரூ.24 லட்சம் மோசடி செய்தவருக்கு ‘காப்பு’
UPDATED : நவ 18, 2026 08:53 PM
ADDED : நவ 18, 2026 08:53 PM
மடிப்பாக்கம்: மருத்துவக் கல்லுாரியில் எம்.பி.பி.எஸ்., ‘சீட்’ பெற்றுத் தருவதாகக் கூறி, பணம் பெற்று ஏமாற்றியதாக திருநெல்வேலியைச் சேர்ந்த அழகேந்திரன், 53, என்பவரை, போலீசார் கைது செய்தனர்.
மடிப்பாக்கம், 37வது தெருவைச் சேர்ந்த அன்பரசன், 41. தன் அக்கா மகளுக்கு, மருத்துவக் கல்லுாரியில் எம்.பி.பி.எஸ்., ‘சீட்’ வாங்குவதற்காக, இரு ஆண்டுகளுக்கு முன் திருநெல்வேலியைச் சேர்ந்த அழகேந்திரன், 53, என்பவரை அணுகியுள்ளார்.
இதற்கு 26 லட்சம் ரூபாய் கேட்ட அழகேந்திரனிடம், அன்பரசன் பல தவணைகளாக வள்ளியூரில் உள்ள அவரது வங்கிக் கணக்கிற்கு பணம் அனுப்பியுள்ளார். பணத்தைப் பெற்றுக்கொண்ட அழகேந்திரன், ‘சீட்’ வாங்கித் தராமல் தொடர்ந்து காலம் தாழ்த்தி வந்துள்ளார்.
இதுகுறித்து அன்பரசன் கேட்டபோது, 1.20 லட்சம் ரூபாயை மட்டும் திருப்பிக் கொடுத்துள்ளார். இதையடுத்து அன்பரசன், செப்., 24-ம் தேதி மடிப்பாக்கம் போலீசில் புகார் அளித்தார்.
மடிப்பாக்கம் குற்றப்பிரிவு போலீசார் வழக்கு பதிந்து, அழகேந்திரனை நேற்று முன்தினம் கைது செய்து, நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனர்.