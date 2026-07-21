பெசன்ட் நகரில் நாய்கள் தொல்லை அதிகரிப்பு; துரத்தி கடிப்பதால் அலறும் பொதுமக்கள்
பெசன்ட் நகரில் நாய்கள் தொல்லை அதிகரிப்பு; துரத்தி கடிப்பதால் அலறும் பொதுமக்கள்
ADDED : ஜூலை 21, 2026 01:08 AM
சென்னை: பெசன்ட் நகர், திருவான்மியூர் பகுதிகளில் தெருநாய்கள் கூட்டம் கூட்டமாக சுற்றி, துரத்தி கடிப்பதால் பொதுமக்கள் அலறும் சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது.
அடையாறு மண்டலம், 179வது வார்டில் உள்ள காவேரி, வைகை, யமுனா, கங்கை, திருமுருகன், பார்வதி, ராஜராஜன், கம்பர், பாரி தெருக்கள், அருண்டேல் கடற்கரை 3வது தெரு மற்றும் அறுபடைவீடு முருகன் கோவிலை ஒட்டிய பகுதிகளில், தெருநாய்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்துள்ளது.
சிறுவர்கள், முதியவர்கள் , பாதசாரிகள் மற்றும் வாகன ஓட்டிகளை வெறிகொண்டு துரத்துவதுடன், தினமும் இருவர் நாய்க்கடிக்கு ஆளாகும் நிலை உள்ளது. இதனால், பகுதிமக்கள், வீடுகளில் இருந்து வெளியே வர தயங்கும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து அப்பகுதி மக்கள் கூறியதாவது:
எங்கள் பகுதியில், ஓரிரு நாய்கள் மட்டுமே இருந்த நிலையில், தற்போது பெருகி கூட்டம் கூட்டமாக சுற்றித்திரிகின்றன. இதனால், எவரும் தனியாக செல்ல முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. இதுகுறித்து மாநகராட்சியிடம் பலமுறை புகார் தெரிவித்தும் நடவடிக்கை இல்லை.
வேறு பகுதிகளில் பிடித்து கருத்தடை செய்யப்பட்ட நாய்களை, இங்கு கொண்டு வந்து விடுவதால் எண்ணிக்கை பல மடங்கு அதிகரித்துள்ளது. இவை கூட்டமாக திரிவதோடு துரத்தி கடிப்பதால், வெளியே செல்ல அச்சமாக உள்ளது.
எனவே, எங்கள் பகுதியில் உள்ள தெருநாய்களை பிடித்து அப்புறப்படுத்த, மாநகராட்சி உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.
சுகாதாரத் துறை அதிகாரிகள் கூறுகையில், 'தெருநாய்களை பிடிக்க போதிய வாகனங்களும், பணியாளர்களும் இல்லை. இருக்கும் ஊழியர்களும் பிற பணிகளில் ஈடுபடுத்தப்படுவதால் தாமதம் ஏற்படுகிறது.
'தெருநாய் தொல்லை அதிகமுள்ள 179வது வார்டில் விரைவில் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்' என்றனர்.