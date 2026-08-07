மாவட்ட வாலிபால் போட்டி டான்போஸ்கோ சாம்பியன்

UPDATED : ஆக 07, 2026 05:16 PM
ADDED : ஆக 07, 2026 05:11 PM
சென்னை:
மாவட்ட அளவில் பள்ளிகளுக்கு இடையிலான வாலிபால் போட்டியில், பெரம்பூர் டான்போஸ்கோ பள்ளி அணி முதலிடம் பிடித்தது.
சான் அகாடமி மற்றும் சென்னை மாவட்ட வாலிபால் சங்கம் சார்பில், பள்ளிகளுக்கு இடையிலான வாலிபால் போட்டி, எழும்பூரில் நிறைவடைந்தது. இதில், மாணவர் பிரிவில் 19 அணிகளும், மாணவியர் பிரிவில் 12 அணிகளும் பங்கேற்றன.
மாணவியர் பிரிவு இறுதிப் போட்டியில், புரசைவாக்கம் டி.இ.எல்.சி., அணி சாம்பியன் பட்டம் வென்றது. மாணவர் பிரிவு இறுதிப்போட்டியில், பெரம்பூர் டான்போஸ்கோ பள்ளி அணி, செயின்ட் பீட்ஸ் பள்ளி அணியை 25- - 15, 25 - -20 என்ற நேர் செட்களில் வீழ்த்தி முதலிடத்தை கைப்பற்றியது.
மூன்றாவது இடத்தை முகப்பேர் வேலம்மாள் பள்ளியும், நான்காவது இடத்தை ராயபுரம் செயின்ட் பீட்டர்ஸ் அணியும் பெற்றன. வெற்றி பெற்ற அணிகளுக்கு, வருமான வரித்துறை கமிஷனர் பாண்டியன் பரிசுகளை வழங்கினார்.