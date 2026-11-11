அலட்சியம் வேண்டாம்! சென்னை, புறநகரில் வைரஸ் காய்ச்சல் அதிகரிப்பு: காற்றின் ஈரப்பதத்தில் பரவும் என்பதால் கவனம்
அலட்சியம் வேண்டாம்! சென்னை, புறநகரில் வைரஸ் காய்ச்சல் அதிகரிப்பு: காற்றின் ஈரப்பதத்தில் பரவும் என்பதால் கவனம்
UPDATED : நவ 10, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 09, 2026 10:56 PM
சென்னை: வடகிழக்கு பருவ மழை விட்டு விட்டு பெய்து வரும் நிலையில், சென்னை மற்றும் புறநகர் மாவட்டங்களில், ஒரு வாரத்திற்கு மேலாக, காற்றின் ஈரப்பதத்தில் பரவும் வைரஸ் காய்ச்சல் வேகமாக பரவி வருகிறது. தொடர்ச்சியான இருமல், உடல் வலி, சளி தொல்லையுடன் கூடிய இந்த அதீத காய்ச்சலால் அவதிப்படும் மக்கள், மருத்துவமனைகளுக்கு படையெடுத்து வருகின்றனர். டெங்கு, டைபாய்டு, எலி காய்ச்சல் என, பாதிப்புகள் கண்டறியப்படுவதால் அலட்சியம் வேண்டாம் என, சுகாதார நிபுணர்கள் எச்சரித்துள்ளனர்.
தமிழகத்தில், வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்கி விட்டது. பல்வேறு மாவட்டங்களில், விட்டு விட்டு கனமழை கொட்டித் தீர்க்கிறது. திடீரென வெயிலும் வாட்டி வதைக்கிறது.
இந்நிலையில், சென்னை மற்றும் புற நகரில் உள்ள காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு, திருவள்ளூர் மாவட்டங்களில், அடுத்தடுத்து பலரும் இனம் புரியாத காய்ச்சலால் பாதிக்கப்பட்டு வருகின்றனர். முதியவர்கள், குழந்தைகளையும் இந்த காய்ச்சல் விட்டு வைக்கவில்லை.
பாதிப்பு காரணமாக, அரசு மற்றும் தனியார் மருத்துவமனைகள், சிறு கிளினிக்குகளிலும், பாதிக்கப்பட்டோர், நுாற்றுக்கணக்கில் சிகிச்சைக்காக காத்து நிற்கும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.
தொடர்ச்சியான இருமல், உடல் வலி, சளி தொல்லை, அதீத காய்ச்சல் என, மக்களை இந்த காய்ச்சல் பாடாய் படுத்தி விடுகிறது.
மருத்துவமனைகளில் என்னதான் சிகிச்சை எடுத்துக் கொண்டாலும், பாதிப்பு குறைவதாக இல்லை. ஐந்து நாட்கள் முதல் ஏழு நாட்கள் வரை பாதிப்பு தொடர்வதால், மக்கள் கடும் அவதிப்பட்டு வருகின்றனர்.
‘இன்ப்ளுயன்சா’ எனும் வைரஸ்தான் இதற்கு காரணம் என, டாக்டர்கள் தரப்பில் கூறப்படுகிறது.
டெங்கு பாதிப்பு
இதுதவிர, ‘ஏடிஸ்’ வகை கொசுக்களால் ஏற்படும் டெங்கு காய்ச்சல் பாதிப்பும் அதிகரித்து வருகிறது. நாள்தோறும் 15 முதல் 20 பேருக்கு டெங்கு காய்ச்சல் பாதிப்பும் கண்டறியப்படுவதாக, பொது சுகாதாரத்துறை அதிகாரிகள் கூறுகின்றனர்.
இதுகுறித்து, சுகாதாரத்துறை அதிகாரிகள் கூறுகையில், ‘காய்ச்சல் பாதிப்பு கண்டறியப்படும் இடங்களில், சிறப்பு காய்ச்சல் முகாம்கள் நடத்தப்பட்டு வருகின்றன. தீவிர காய்ச்சல் இருப்பவர்களுக்கு, ரத்த பரிசோதனை செய்யப்படுகிறது.
‘எந்த வகை காய்ச்சல் என கண்டறிந்ததும், நோயாளிகள், அருகில் உள்ள தலைமை மருத்துவமனைக்கு பரிந்துரை செய்யப்படுகின்றனர். தற்போது, டெங்கு காய்ச்சல் கட்டுக்குள் உள்ளது’ என்றனர்.
கவனம் அவசியம்
பொது சுகாதாரத்துறை வல்லுநர் குழந்தைசாமி கூறியதாவது:
சென்னை மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில், மூன்று வகையான காய்ச்சல் பாதிப்புகள் கண்டறியப்படுகின்றன. முதலாவதாக, இன்ப்ளுயன்சா வைரஸ் காய்ச்சல்.
இந்த வகையான காய்ச்சல், கைகள் வழியாகவும், இருமல், தும்மல் ஆகியவற்றால், காற்றின் வழியாகவும் பரவும் தன்மை கொண்டது. எனவே, பொதுமக்கள், மருத்துவமனைகள் மற்றும் கூட்டம் அதிகம் உள்ள இடங்களுக்கு செல்லும்போது, முககவசம் அணிவது அவசியம்.
நாள்தோறும் 10 முறையாவது கைகளை நன்கு, சோப்புபோட்டு சுத்தமாக கழுவ வேண்டும். இதனால், இன்ப்ளுயன்சா வைரஸ் காய்ச்சலில் இருந்து தற்காத்து கொள்ளலாம்.
இரண்டாவதாக டெங்கு காய்ச்சல் உள்ளது. டெங்கு காய்ச்சலை கட்டுப்படுத்த, தமிழக அரசு மிகப்பெரிய அளவில் துாய்மை பணியை மேற்கொள்ள வேண்டும். வீடுகள் மற்றும் தொழிற்சாலைகளில் பயன்படுத்தப்படாத நிலையில் உள்ள டயர்கள், கார் உதிரி பாகங்கள், பிளாஸ்டிக் கன்டெய்னர்கள் ஆகியவற்றை அகற்ற நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
மழை காலம் என்பதால், இந்த இடங்களில் மழை நீர் தேங்கி, அதன் வழியே, ‘ஏடிஸ்’ கொசு பரவுகிறது. இவற்றை அகற்றினால், டெங்கு காய்ச்சலை கட்டுப்படுத்த முடியும்.
மூன்றாவதாக, டைபாய்டு, எலி காய்ச்சல் பாதிப்பு பரவலாக உள்ளது. குடிநீருடன், கழிவு நீர் கலக்கும் நிகழ்வுகள், சில இடங்களில் காணப்படுகிறது. இதனால், டைபாய்டு பாதிப்பு ஏற்படுகிறது.
மேலும், மழை நீரில் எலி எச்சம் கலப்பதால், அதில் கால்களை வைக்கும்போது, பொது மக்களுக்கு எலி காய்ச்சல் பாதிப்பும் ஏற்பட வாய்ப்பு உள்ளது. எனவே, மழை நீரில், குறிப்பாக, தேங்கி நிற்கும் மழை நீரில் கால்களை வைத்து நடப்பதை பொது மக்கள் தவிர்க்க வேண்டும்.
பொது மக்கள் காய்ச்சல் ஏற்பட்டால், நேரத்தை வீணடிக்காமல், சுய வைத்தியம் செய்யாமல், மருத்துவமனைகளுக்கு செல்ல வேண்டும். மருத்துவர் பரிந்துரையின்படி, மருந்துகளை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.