கண்மூடித்தனமாக நம்பாதீங்க! முதல்வருக்கு அன்புமணி அறிவுரை
கண்மூடித்தனமாக நம்பாதீங்க! முதல்வருக்கு அன்புமணி அறிவுரை
UPDATED : நவ 06, 2026 07:18 PM
ADDED : நவ 05, 2026 08:24 PM
UPDATED : நவ 06, 2026 07:18 PM ADDED : நவ 05, 2026 08:24 PM
சென்னை: ''அதிகாரிகள் சொல்வதை, முதல்வர் விஜய் கண்மூடித்தனமாக நம்பக்கூடாது,'' என, பா.ம.க., தலைவர் அன்புமணி தெரிவித்தார்.
அவர் அளித்த பேட்டி:
சென்னை, பள்ளிக்கரணை சதுப்பு நிலம் குறித்து தொடர்ந்து பேசுவதால், எங்களுக்கும், கடும் அழுத்தம் வருகிறது.
சதுப்பு நிலத்தை வரையறுப்பது தொடர்பாக, 200 வகையான வரைபடங்களை, முக்கியமான அதிகாரி ஒருவரிடம் கொடுத்தும், தனியார் கட்டுமான நிறுவனங்களின் நிலங்களை காப்பதற்காக, அவற்றை அந்த அதிகாரி நிராகரித்துள்ளார்.
பள்ளிக்கரணை சதுப்புநிலம் குறித்து, உயர் நீதிமன்றத்திலேயே தவறான தகவல்களைக் கொடுக்கக்கூடிய வகையில், தமிழக அரசு அதிகாரிகள் செயல்பட்டு வருகின்றனர்.
பொதுமக்களுக்கு அனுமதியே கிடையாது என்ற நிலையில், சதுப்பு நிலத்தில் நடைபாதை எதற்காக அமைக்கப்படுகிறது. இந்த பணிக்கு உத்தரவிட்ட அதிகாரியை, 'சஸ்பெண்ட்' செய்ய வேண்டும்.
பள்ளிக்கரணை சதுப்பு நில வெள்ள வடிநீரைத் தடுத்து நிறுத்தி விட்டால், அந்த பகுதியில் தனியார் கட்டுமான நிறுவனங்கள், கட்டடங்களைக் கட்டிக் கொள்ளலாம் என்பதற்காக சூழ்ச்சி நடக்கிறது. இது மிகப்பெரிய ஊழல்.
'பிரிகேட்' என்ற ஒரே ஒரு நிறுவனத்துக்கு மட்டும், 3,000 கோடி ரூபாய் தொடர்பு உள்ளது. மற்ற கட்டுமான நிறுவனங்கள் என மொத்தமாக, 70,000 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான திட்டம் இது.
இந்த ஆட்சியும் முறைகேடுகளுக்கு உடந்தையாக இருக்கிறதா என்ற கேள்வி எழுகிறது. இவ்வளவு பெரிய தவறு நடக்கும்போது, த.வெ.க., அரசு அமைதி காப்பது ஏன்?
முதல்வர் விஜய், நிர்வாகத்திற்குப் புதியவர். எனவே, அரசு அதிகாரிகள் சொல்வதை அப்படியே கண்மூடித்தனமாக நம்பக்கூடாது. உண்மை நிலவரத்தை புரிந்து, நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டும்.
தமிழகத்தில் செயல்படாமல் உள்ள ஈரநில ஆணையத்திற்கு எதற்கு ஐ.ஏ.எஸ்., அதிகாரி; அவர்களுக்கு எதற்கு ஊதியம்? உயர் பதவியில் இருக்கும் அந்த அதிகாரிகள் யார் என்பதை, விரைவில் வெளியிடுவேன்.
சதுப்பு நிலத்தில் நடக்கும் பணிகளை நிறுத்தாவிட்டால், பல்வேறு வகையான போராட்டங்களை, பா.ம.க., முன்னெடுக்கும்.
இவ்வாறு அவர் தெரிவித்தார்.