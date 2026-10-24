மருத்துவ தொழிலில் வரவு – செலவு பார்க்க கூடாது: சபாநாயகர் பிரபாகர் பேச்சு
மருத்துவ தொழிலில் வரவு – செலவு பார்க்க கூடாது: சபாநாயகர் பிரபாகர் பேச்சு
UPDATED : அக் 23, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 22, 2026 07:36 PM
சென்னை:
‘‘வரவு – செலவு பார்க்கும் தொழில் அல்ல மருத்துவ துறை. அது ஒரு சேவை; அதை அர்ப்பணிப்போடு செய்ய வேண்டும்,’’ என, ‘மியாட்’ மருத்துவமனையில் நடந்த விபத்து முதலுதவி விழிப்புணர்வு தின நிகழ்ச்சியில், சபாநாயகர் பிரபாகர் பேசினார்.
சென்னை, மணப்பாக்கத்தில் உள்ள சர்வதேச மியாட் மருத்துவமனையில் நேற்று நடந்த இந்நிகழ்ச்சியில், அவர் மேலும் பேசியதாவது:
விபத்தில் சிக்கியவர்களுக்கு உதவினால் சட்டச் சிக்கல்கள் ஏற்படும் என்ற அச்சத்தால் பலர் தயங்குகின்றனர். அந்த மனநிலையை மாற்றி, காயமடைந்தோருக்கு உடனடியாக உதவ, முன்வர வேண்டும். சாலை விதிகளை அனைவரும் கண்டிப்பாக கடைபிடிக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர் பேசினார்.
பின், விபத்துகளில் சிக்கி ஆபத்தான நிலையில் மியாட்டில் அனுமதிக்கப்பட்டு, சிகிச்சை பெற்று இயல்பு நிலைக்கு திரும்பியோருக்கு, வாழ்த்து சான்றிதழை பிரபாகர் வழங்கினார்.
முன்னதாக, மியாட் மருத்துவமனை மேலாண் இயக்குனர் பிரித்வி மோகன்தாஸ் பேசியதாவது:
சபாநாயகர் மாணவராக இருந்தபோது, அவருடன் படித்த பல மாணவர்கள் மிகவும் பின்தங்கிய நிலையில் இருப்பதையும், ஒரு வேளை உணவுக்குக் கூட வழியின்றி இருப்பதையும் கண்டறிந்தார்.
பின் அவர், சட்டசபை சென்று அப்போதைய முதல்வர் எம்.ஜி.ஆரிடம் ஏழை மாணவர்களுக்கு உதவுமாறு கோரிக்கை விடுத்தார். அதன் விளைவாக, லயோலா கல்லுாரியில் மாணவர்களுக்கான மதிய உணவுத் திட்டம் தொடங்கப்பட்டது.
இன்றைய காலக்கட்டத்தில், மருத்துவ நிபுணர்கள் பெரும்பாலும் அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பத்தில் மட்டுமே அதிக கவனம் செலுத்துகின்றனர். இத்தகைய சூழலில், ‘கருணை’ எனும் இந்த உன்னதமான பண்பு, மிகவும் அவசியமான ஒன்று.
ஒரு மருத்துவர் சிகிச்சையளிக்க, தன் அறிவைப் பயன்படுத்த வேண்டும். அதேநேரம் தன் இதயத்தைப் பயன்படுத்தாமல் எந்தவொரு நோயாளியையும், முழுமையாகக் குணப்படுத்த முடியாது.
இவ்வாறு அவர் பேசினார்.