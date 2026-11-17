தொடர் சோதனைகளால் மாநகராட்சி அதிகாரிகள் அலறல்! 'ரொக்கப் பணத்துடன் அலுவலகம் வராதீர்கள்' : பேனர் வைத்து வேண்டுகோள்
தொடர் சோதனைகளால் மாநகராட்சி அதிகாரிகள் அலறல்! 'ரொக்கப் பணத்துடன் அலுவலகம் வராதீர்கள்' : பேனர் வைத்து வேண்டுகோள்
UPDATED : நவ 17, 2026 07:10 AM
ADDED : நவ 16, 2026 05:32 PM
சென்னை: 'பொதுமக்கள் ரொக்க பணத்துடன் அலுவலகம் வராதீர்கள். அலுவலக பணியாளர்கள் தினமும் அவரவர் கையிருப்பில் உள்ள பணத்தின் விபரங்களை உரிய பதிவேட்டில் கட்டாயம் பதிவு செய்ய வேண்டும்' என, மாநகராட்சி மண்டல அலுவலகங்களில் எச்சரிக்கும் விதமாக அறிவிப்பு பேனர் வைக்கப்பட்டுள்ளது.
தமிழகத்தில் த.வெ.க., ஆட்சி பொறுப்பேற்றபின், அரசு அலுவலகங்களில் லஞ்சம் கேட்டால், பொதுமக்கள் புகார் செய்யலாம் என, வெளிப்படையாக மொபைல் போன் நம்பர் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதையடுத்து வருவாய் துறை, பதிவு துறை உள்ளிட்ட பல துறைகளில் வெளிப்படையாக லஞ்சம் வாங்குவது கட்டுக்குள் வந்துள்ளது.
இந்நிலையில் சென்னை மாநகராட்சி மண்டல அலுவலகங்களில் அடிக்கடி லஞ்ச ஒழிப்பு துறையினர் திடீர் சோதனை நடத்துகின்றனர். மாதவரம், பெருங்குடி, அடையாறு, வளசரவாக்கம், தண்டையார்பேட்டை, ஆலந்துார் உள்ளிட்ட மண்டல அலுவலகங்களில் சோதனை நடத்தப்பட்டது. இதில், ரொக்க பணம், 'கூகுள் பே' வாயிலாக லஞ்ச பணம் பரிவர்த்தனை செய்யப்பட்டது கண்டுபிடிக்கப்பட்டு, சில அதிகாரிகள், ஊழியர்கள் மீது வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
இதர மண்டல அலுவலகங்களிலும் கண்காணிப்பு தொடர்கிறது. நடை, உடை, பாவனை, போலீஸ் தோற்றம் போல் உள்ள நபர்கள் நோட்டமிட்டால், ஊழியர்களுக்கு தகவல் தெரிவித்து, அடுத்த சில நிமிடத்தில் அங்கிருந்து கள ஆய்வு என வெளியேறிவிடுகின்றனர்.
இந்நிலையில் சான்றிதழ் உள்ளிட்ட பணிகளை வேகமாக முடிக்க, பொதுமக்கள் பணம் கொடுத்தால் அலுவலகத்தில் வைத்து ஊழியர்கள் வாங்க மறுக்கின்றனர். இதனால் பல ஊழியர்கள், அலுவலர்கள் பதற்றத்துடன் பணி புரியும் சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது.
இதை தடுக்கும் வகையில், பொதுமக்கள் யாரும் ரொக்கப் பணத்துடன் அலுவலகம் வராதீர்கள் என, மண்டல அலுவலகங்களில் எச்சரிக்கும் விதமாக அறிவிப்பு பேனர் வைக்கப்பட்டு உள்ளது.
அடையாறு மண்டல அலுவலகத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ள பேனரில் 'அலுவலகத்திற்கு வரும் பொதுமக்கள் பணம் எடுத்து கொண்டு வரக்கூடாது. அலுவலக பணியாளர்கள் தினமும் அவரவர் கையிருப்பில் உள்ள பணத்தின் விபரங்களை உரிய பதிவேட்டில் கட்டாயம் பதிவு செய்ய வேண்டும்' என, தெரிவிக்கப்பட்டு உள்ளது.
இது குறித்து, மாநகராட்சி அதிகாரிகள் கூறியதாவது:
சென்னையில் மாநகராட்சி அலுவலகங்களில் அடிக்கடி லஞ்ச ஒழிப்பு துறையினர் திடீர் ஆய்வு மேற்கொள்கின்றனர். அவர்கள் அலுவலக வளாகத்தில் நோட்டமிட்டு அலுவலர்கள், இடைத்தரகர்களின் செயல்பாடுகளை கண்காணிக்கின்றனர்.
யாராவது கடைநிலை ஊழியர் பணம் வாங்கி சிக்கினாலும், ஒட்டுமொத்த மாநகராட்சிக்கு கெட்ட பெயர் ஏற்படுகிறது. அனைத்து பரிவர்த்தனைகளும் ஆன்லைனில் மாற்றி உள்ளதால், பொதுமக்கள் பணத்துடன் அலுவலகம் வர வேண்டியதில்லை. அலுவலர்கள் அவர்கள் கையிருப்பு பணம் குறித்து பதிவு செய்தபின், பணிகளை தொடர வலியுறுத்தி உள்ளோம்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.