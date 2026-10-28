போக்குவரத்தை தனியார் மயமாக்க வேண்டாம்: மார்க்சிஸ்ட் கட்சி ஆர்ப்பாட்டம்
போக்குவரத்தை தனியார் மயமாக்க வேண்டாம்: மார்க்சிஸ்ட் கட்சி ஆர்ப்பாட்டம்
ADDED : அக் 27, 2026 04:29 PM
சென்னை: பொதுப் போக்குவரத்தை தனியார் மயமாக்க வேண்டாம் என்பதை வலியுறுத்தி, வியாசர்பாடியில் இன்று (அக்.,27) மார்க்சிஸ்ட் கட்சி சார்பில் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது.
மார்க்சிஸ்ட் கட்சியின் வடசென்னை மாவட்ட செயலர் ராமகிருஷ்ணன் தலைமையில் நடைபெற்ற ஆர்ப்பாட்டத்தில் மார்க்சிஸ்ட் கட்சியின் மத்திய குழு உறுப்பினர் வாசுகி, எஸ்.கே.மகேந்திரன் உள்ளிட்ட நுாற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் பங்கேற்றனர்.
சென்னையில் போக்குவரத்து நெருக்கடியில் சிக்கி தவிக்கும் இரட்டைமலை சீனிவாசன் சாலை, பாடி திருநின்றவூர் எம்.டி.எச் சாலை, பெரம்பூர் பேப்பர் மில்ஸ் சாலை, மாதவரம் நெடுஞ்சாலை, திருவெற்றியூர் நெடுஞ்சாலை, மணலி எக்ஸ்பிரஸ் சாலை ஆகியவற்றின் போக்குவரத்து நெரிசலை தீர்க்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும், மாதவரம் ரவுண்டானா சந்திப்பில் ஏற்படும் போக்குவரத்து நெருக்கடிகளை சமாளிக்க போர்க்கால அடிப்படையில் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, பல்வேறு கோரிக்கைகள் முன்வைக்கப்பட்டன.
ஆர்ப்பாட்டத்தின் முடிவில், அரசியல் தலைமை குழு உறுப்பினர் வாசுகி கூறியதாவது:
பொதுப் போக்குவரத்து என்பது உரிமை என்ற முழக்கத்தை மையமாக வைத்து வட சென்னை பகுதியில் போக்குவரத்து நெரிசலை குறைப்பதற்கும் அதே போன்று பொது போக்குவரத்து மேம்பாடுகளை ஏற்படுத்தவும் இந்த ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தப்பட்டது.
பொருளாதாரப் பாதையில் தனியார் மயமாக்கல் பாதையை நோக்கி தான் இந்த அரசு போகிறது. அதனால் போக்குவரத்தையும், அந்த தனியார் முயற்சியில் சேர்க்காதீர்கள் என்ற கருத்தை நாங்கள் வலியுறுத்துகிறோம். எந்த எளிய மக்களின் வாக்குகளை பெற்று ஆட்சிக்கு வந்தார்களோ அந்த மக்களுடைய வளர்ச்சிக்காக முழு கவனம் செலுத்த வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.