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/உள்ளூர் செய்திகள்/சென்னை/  சென்னையில் சொத்து வரி இரு மடங்கு சத்தமின்றி உயர்வு!:முதற்கட்டமாக 30,000 பேருக்கு ஆணை;மறுசீராய்வுதான் என சமாளிக்குது மாநகராட்சி

  சென்னையில் சொத்து வரி இரு மடங்கு சத்தமின்றி உயர்வு!:முதற்கட்டமாக 30,000 பேருக்கு ஆணை;மறுசீராய்வுதான் என சமாளிக்குது மாநகராட்சி

  சென்னையில் சொத்து வரி இரு மடங்கு சத்தமின்றி உயர்வு!:முதற்கட்டமாக 30,000 பேருக்கு ஆணை;மறுசீராய்வுதான் என சமாளிக்குது மாநகராட்சி

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UPDATED : ஆக 13, 2026 08:32 PM

ADDED : ஆக 13, 2026 01:41 AM

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UPDATED : ஆக 13, 2026 08:32 PM ADDED : ஆக 13, 2026 01:41 AM

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- நமது நிருபர் -

கடும் நிதி நெருக்கடியில் சிக்கியுள்ள சென்னை மாநகராட்சி, சத்தமின்றி சொத்து வரியை இரண்டு மடங்கிற்கு மேல் உயர்த்தி உள்ளது, சொத்து உரிமையாளர்கள் 30,000 பேருக்கு அனுப்பியுள்ள வரி உயர்வு ஆணை வாயிலாக தெரிய வந்துள்ளது. இது தொடர்பாக சர்ச்சை எழுந்துள்ள நிலையில், 'சொத்து வரி உயர்த்தப்படவில்லை; வரி மறு சீராய்வுதான் நடந்துள்ளது' என, மாநகராட்சி நிர்வாகம் சமாளித்துள்ளது.

சென்னை மாநகராட்சி, ஊழியர்களுக்கு சம்பளம் தரவே தடுமாறும் அளவுக்கு, கடும் நிதி நெருக்கடியில் சிக்கியுள்ளது. மாநகராட்சியின் நிதி பற்றாக்குறை, 1,970 கோடி ரூபாயாக உள்ளது.

உலக வங்கி, ஆசிய வளர்ச்சி வங்கி, ஜெர்மன் வளர்ச்சி வங்கி ஆகியவற்றில், ஏற்கனவே வாங்கிய, 2,000 கோடி ரூபாய் கடனுக்காக, ஆண்டுதோறும் 92.50 கோடி ரூபாய் வட்டி செலுத்தப்பட்டு வருகிறது.

பல்வேறு திட்டப்பணிகளை மேற்கொண்ட ஒப்பந்தாரர்களுக்கு, 2,000 கோடி ரூபாய் வரை நிலுவை வைக்கப்பட்டுள்ளது. தலா 60 லட்சம் ரூபாய் என, கவுன்சிலர்கள் வார்டு மேம்பாட்டு நிதி, 120 கோடி ரூபாய் விடுவிக்கப்படாமல் முடக்கப்பட்டுள்ளது.

14 லட்சம் பேர்

இந்நிலையில், மாநகராட்சியின் நிதி நிலைமையை சரிசெய்ய, சொத்துவரி வசூலிப்பில் மாநகராட்சி தீவிரம் காட்டி வருகிறது. மொத்தம், 14 லட்சம் சொத்து உரிமையாளர்கள் உள்ள நிலையில், சிறப்பு முகாம்கள் நடத்தப்பட்டு, வரி செலுத்தாதோரிடம் சொத்துவரி வசூலிக்கப்பட்டு வருகிறது.

அதேபோல, 2018ல் சொத்து உரிமையாளர்கள் அளித்த சுய அறிவிப்பு வாயிலாக, சொத்துவரி மதிப்பீடு செய்யப்பட்டு வசூலிக்கப்பட்டது. இதில், பலர் கட்டட பரப்பளவு, காலி இடத்தின் பரப்பளவை குறைத்து காட்டி, சொத்துவரி செலுத்தி வந்ததாக கூறப்படுகிறது.

அதேநேரம், சொத்துவரியை துல்லியமாக கணக்கிடவும், வரி ஏய்ப்பை கண்டறியவும், 'ட்ரோன்' மற்றும் ஜி.பி.எஸ்., தொழில்நுட்பம் பயன்படுத்தப்பட்டது. வான்வழி படங்கள் வாயிலாக கட்டடங்களில் பரப்பளவு மற்றும் பயன்பாடு ஆய்வு செய்யப்பட்டது. இவற்றை, மாநகராட்சி வரி வசூலிப்பாளர்களும் உறுதி செய்தனர்.

அதன் அடிப்படையில், சென்னை மாநகராட்சியில் முதற்கட்டமாக, 30,000க்கும் மேற்பட்ட சொத்துக்களின் வரி மறுமதிப்பீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. மறு மதிப்பீடு ஆணை என்ற பெயரில், வரி உயர்வு ஆணை உரிமையாளர்களுக்கு வழங்கப்பட்டு வருகிறது.

இதில், பலருக்கு சொத்துவரி இரண்டு மடங்குக்குமேல் உயர்ந்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

ரூ.1,765 - 4,360

சென்னை, ஆழ்வார்பேட்டையை சேர்ந்த வீட்டு உரிமையாளர் ஒருவர் கூறியதாவது:

நான், 600 சதுர அடி இடத்தில், தரை மற்றும் முதல் தளங்களுடன் வீடு கட்டி வசித்து வருகிறேன். ஏற்கனவே அரையாண்டுக்கு, 1,765 ரூபாய் செலுத்தி வந்தேன்.

தற்போது, மறு சீராய்வு எனக்கூறி அரையாண்டுக்கு, 4,360 ரூபாய் செலுத்த வேண்டும் என, மாநகராட்சி சார்பில், வரி உயர்வு ஆணை தரப்பட்டுள்ளது. ஏற்கனவே நான் சரியான தகவல்கள் தந்தும், தற்போது வரி எந்தவகையில் இவ்வாறு உயர்த்தப்பட்டுள்ளது என்று தெரியவில்லை.

இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

இதுபோன்று பலரும், கட்டட அளவை காட்டிலும் சொத்து வரியை மாநகராட்சி உயர்த்தி உள்ளதாக புலம்பி வருகின்றனர். சொத்து வரி உயர்வு விவகாரம் பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தி உள்ளது. ஆனால், மாநகராட்சியோ சொத்து வரியை உயர்த்தவில்லை என சமாளிக்கிறது.

இது குறித்து, சென்னை மாநகராட்சி கமிஷனர் சமீரன் கூறியதாவது:

மேல் முறையீடு செய்யலாம்

சென்னை மாநகராட்சியில் பலர், ஏற்கனவே குறைவாக மதிப்பீடு செய்யப்பட்டு, சொத்துவரி செலுத்தி வருகின்றனர். உரிய தரவுகளின்படி, திருத்திய மதிப்பீடு செய்யப்பட்டு, அதன்படி கட்டணம் நிர்ணயித்து, அறிவிப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.

அதன்மீது ஆட்சேபனை இருப்பின், 15 நாட்களுக்குள் சம்பந்தப்பட்ட வட்டார துணை கமிஷனரிடம் மேல்முறையீடு செய்ய வாய்ப்பு தரப்பட்டுள்ளது. அதன்மீது, 30 நாட்களுக்குள் தீர்வு காணப்படும்.

சென்னை மாநகராட்சியில் சொத்துவரி உயர்த்தப்படவில்லை; குறைவாக மதிப்பீடு செய்யப்பட்டோருக்கு மறு சீராய்வு செய்யப்பட்டுள்ளது. உண்மைக்கு மாறான செய்திகளை மக்கள் நம்ப வேண்டாம்.

இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

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