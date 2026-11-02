‘டாஸ்மாக்’ திறக்க கோரி ‘குடி’மகன்கள் மறியல்

ADDED : நவ 01, 2026 08:56 PM
திருவொற்றியூர்: திருவொற்றியூரில், ‘டாஸ்மாக்’ கடையை திறக்க கோரி 200க்கும் மேற்பட்ட ‘குடி’மகன்கள் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டதால் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது.
டாஸ்மாக்கில், மதுபாட்டில்களுக்கு 10 ரூபாய் திரும்ப வழங்கும் நடைமுறை இன்று (நவ.,1) முதல் அமலுக்கு வந்தது. இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து, அம்பத்துாரில் உள்ள நுகர்பொருள் வாணிபக் கழக அலுவலகம் முன் டாஸ்மாக் ஊழியர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். இதனால், சென்னை மற்றும் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் மதியம் 1:00 மணி வரை டாஸ்மாக் கடைகள் திறக்கப்படவில்லை.
இந்நிலையில், திருவொற்றியூர் எல்லையம்மன் கோவில் சந்திப்பு அருகே எண்ணுார் விரைவுச் சாலையோரம் உள்ள டாஸ்மாக் கடை எண் 8897, மதியம் 1:00 மணிக்கு மேல் திறக்கப்பட்டது. இதையறிந்து 200க்கும் மேற்பட்ட ‘குடி’மகன்கள் அங்கு குவிந்து, முண்டியடித்து மதுபாட்டில்களை வாங்க முயன்றதால் தள்ளுமுள்ளு ஏற்பட்டது. இதையடுத்து ஊழியர்கள் கடையை மூடினர். ஆத்திரமடைந்த ‘குடி’மகன்கள் எண்ணுார் விரைவுச் சாலையில் மறியலில் ஈடுபட்டனர். அங்கு வந்த போலீசார் அவர்களை கலைந்து செல்ல அறிவுறுத்தினர். தொடர்ந்து லத்தியை எடுத்ததும், ‘குடி’மகன்கள் ஓட்டம் பிடித்தனர்.