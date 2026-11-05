திருவனந்தபுரம் விரைவு ரயிலில் கல் வீசிய போதை வாலிபர் கைது
திருவனந்தபுரம் விரைவு ரயிலில் கல் வீசிய போதை வாலிபர் கைது
UPDATED : நவ 04, 2026 08:08 PM
ADDED : நவ 04, 2026 08:05 PM
சென்னை: சென்னை சென்ட்ரலில் இருந்து திருவனந்தபுரத்திற்கு புறப்பட்ட விரைவு ரயில் மீது கல் வீசிய வழக்கில், ஒருவரை ரயில்வே போலீசார் கைது செய்தனர்.
சென்னை சென்ட்ரல் ரயில் நிலையத்தில் இருந்து திருவனந்தபுரத்துக்கு மெயில் விரைவு ரயில், கடந்த 2ம் தேதி இரவு 7:30 மணிக்கு புறப்பட்டது. இந்த ரயில், வியாசார்பாடி ரயில் நிலையத்தை கடந்து சென்றபோது, தண்டவாளத்தின் ஓரத்தில் இருந்து மர்ம நபர், ரயில் மீது திடீரென கற்களை வீசியதில் இன்ஜின் முன்பக்க கண்ணாடி பயங்கர சத்தத்துடன் உடைந்து சிதறியது. இதில், பணியில் இருந்த உதவி ரயில் ஓட்டுநர் விதுன் தலையில் பட்டு, பலத்த காயம் ஏற்பட்டது.
இந்த சம்பவம் குறித்து, பெரம்பூர் ரயில்வே போலீசார் மூன்று பிரிவுகளின் கீழே வழக்குப் பதிந்து, ரயில் மீது கல்வீசியவரை தேடி வந்தனர்.
முதற்கட்டமாக, சம்பவம் நடந்த இடத்தில் பதிவான கண்காணிப்பு கேமரா காட்சிகளை ஆய்வு செய்தபோது, சம்பந்தப்பட்ட நபரை நேற்று கைது செய்து, பெரம்பூர் ரயில்வே காவல் நிலையத்துக்கு அழைத்து வந்தனர். பின்னர் அவரிடம் நடத்திய விசாரணையில், அந்த நபர் புளியந்தோப்பு குருசாமி நகரைச் சேர்ந்த முகமது சபீர் 21, என்பதும், போதையில் ரயில் மீது கல் வீசியதும் தெரிய வந்தது. இதையடுத்து, அவரை கைது செய்து, நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனர்.