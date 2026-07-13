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﻿ கண்ணகி நகரில் 'போதை' வாலிபர்கள் அரை நிர்வாணத்தில் அலப்பறை

﻿ கண்ணகி நகரில் 'போதை' வாலிபர்கள் அரை நிர்வாணத்தில் அலப்பறை

ADDED : ஜூலை 13, 2026 02:04 AM

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ADDED : ஜூலை 13, 2026 02:04 AM

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கண்ணகி நகர்: போதையில் இருந்த இரண்டு வாலிபர்கள், கண்ணகி நகர் வாரிய குடியிருப்பு வளாகத்தில் அரை நிர்வாணத்தில் திரிந்து, மக்களிடம் அலப்பறை செய்தது, அதிருப்தியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

கண்ணகி நகரைச் சேர்ந்த விஷால், 20, மற்றும் வசந்த், 20, ஆகியோர் நேற்று முன்தினம் இரவு மது போதையில், அரை நிர்வாணத்தில் திரிந்து, அப்பகுதியில் அலப்பறை செய்தனர்; பகுதி மக்களிடம் தகாத வார்த்தைகளில் பேசி, தகராறில் ஈடுபட்டனர்.

பின்னர் மின்கம்பத்தில் ஏறிய அவர்கள், நான்கு மாடி வாரிய குடியிருப்பு கட்டடத்தின் வெளிப்புற குழாய்களை பிடித்து ஆபத்தான முறையில் ஏறி இறங்கினர். அங்கு வசிப்போர் எச்சரித்தும், அவர்கள் கேட்கவில்லை.

இது குறித்து தகவலறிந்த கண்ணகி நகர் போலீசார் சம்பவ இடத்திற்கு சென்றபோது, இருவரும் அங்கிருந்து தப்பி ஓடி விட்டனர்.

இந்த சம்பவம் குறித்து, அப்பகுதி மக்கள் கூறிய தாவது:

போதை நபர்களின் அட்டகாசத்தால் தினமும் பல்வேறு சிரமங்களை சந்தித்து வருகிறோம். இவர்களால், மாணவர்களின் படிப்பும், இங்கு வசிப்போரின் இயல்பு வாழ்க்கையும் பாதிக்கப்படுகிறது.

போலீசார் ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டபோது, போதையில் அலப்பறை செய்யும் நபர்களுக்கு பயம் இருந்தது. ரோந்து பணி இல்லாததால், இப்போது அத்துமீறி வருகின்றனர். இது போன்ற செயல்களை, போலீசார் கட்டுப்படுத்த வேண்டும்.

இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.

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