தறிகெட்டு ஓடிய கார் மோதி விபத்து: முதிய தம்பதி காயம்
தறிகெட்டு ஓடிய கார் மோதி விபத்து: முதிய தம்பதி காயம்
UPDATED : அக் 31, 2026 09:38 PM
ADDED : அக் 31, 2026 09:36 PM
பள்ளிக்கரணை: தறிகெட்டு ஓடிய கார் மோதி, ஸ்கூட்டரில் சென்ற முதிய தம்பதி பலத்த காயமடைந்தனர்.
வேளச்சேரி, சீதாபதி நகரைச் சேர்ந்தவர் மனிஷ்குமார், 29; ஐ.டி., ஊழியர். இவர், நங்கநல்லுாரில் வங்கி தொடர்பான பணியை முடித்துவிட்டு, கேளம்பாக்கத்தில் உள்ள நண்பரை சந்திக்க, தன் ‘வோக்ஸ்வேகன்’ காரில் வேளச்சேரி – - தாம்பரம் பிரதான சாலையில் சென்று கொண்டிருந்தார்.
பள்ளிக்கரணை தாமரைக்குளம் அருகே சென்றபோது, அவருக்கு திடீரென வலிப்பு ஏற்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. இதனால் பதற்றமடைந்த அவர், பிரேக்கிற்கு பதிலாக ஆக்ஸிலேட்டரை மிதித்தார்.
இதில், கார் வேகமாகச் சென்று எதிரே வந்த மற்றொரு கார் மீது மோதியது. அந்த கார், முன்னால் சென்ற ஸ்கூட்டர் மீது மோதியது. தொடர்ந்து, மையத்தடுப்பில் மோதி கவிழ்ந்தது.
இதில், வடபழனி கோவிலுக்குச் சென்றுவிட்டு, பெரும்பாக்கம் வீட்டிற்கு ஸ்கூட்டரில் திரும்பிக் கொண்டிருந்த சத்யநாராயணன், 65, கலாவதி, 57, தம்பதி பலத்த காயமடைந்தனர். இருவரும் பள்ளிக்கரணையில், தனியார் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெறுகின்றனர்.
இதற்கிடையே, குழந்தையை அழைத்துச் செல்ல எம்.ஜி., பேட்டரி காரில் சென்ற வேளச்சேரியைச் சேர்ந்த கவிதா பாலகுமார், 39, காயமின்றி தப்பினார். மனிஷ்குமார் கோவிலம்பாக்கம் காவேரி மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார்.
பள்ளிக்கரணை புலனாய்வுப் பிரிவு போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.