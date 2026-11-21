/உள்ளூர் செய்திகள்/சென்னை/பைக் மோதி முதியவர் பலி
ADDED : நவ 20, 2026 04:03 PM
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திருவொற்றியூர்: சாலையை கடக்க முயன்ற முதியவர், பைக் மோதி பலியானார்.
திருவொற்றியூர், எஸ்.பி. கோவில் தெருவை சேர்ந்தவர் நாராயணசாமி, 78, நேற்று (நவ.,19) இரவு, எண்ணுார் விரைவு சாலை – திருவொற்றியூர் குப்பம் பகுதியில் உள்ள, பட்டினத்தார் கோவிலுக்கு சென்றார். வீட்டிற்கு திரும்பிய போது, எண்ணுார் விரைவு சாலையை கடக்க முயன்றபோது, எண்ணுாரில் இருந்து, திருவொற்றியூர் நோக்கி சென்ற, பல்சர் பைக் மோதி, அவர் சம்பவ இடத்திலேயே பலியானார்.
வண்ணாரப்பேட்டை போக்குவரத்து புலனாய்வு போலீசார், முதியவர் உடலை மீட்டு, பிரேத பரிசோதனைக்காக அரசு ஸ்டான்லி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்து விசாரிக்கின்றனர்.