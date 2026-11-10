சாலையை கடக்க முயன்ற முதியவர் ஆட்டோ மோதி பலி

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ADDED : நவ 09, 2026 11:28 PM
ஆலந்துார்:
சாலையை கடக்க முயன்ற முதியவர் தனசேகரன், 64, ஆட்டோ மோதி பரிதாபமாக உயிரிழந்தார்.
கீழ்கட்டளை, செல்லியம்மன் கோவில் தெருவைச் சேர்ந்தவர் தனசேகரன். இவர், கடந்த 3ம் தேதி கீழ்கட்டளை, மவுண்ட் – -மேடவாக்கம் பிரதான சாலையில், கட்டுமான பணியாளர்கள் அழைத்து செல்ல வந்தார்.
அப்போது, மடிப்பாக்கத்தில் இருந்து கோவிலம்பாக்கம் நோக்கி அதிவேகமாக சென்ற ஆட்டோ, அவர் மீது மோதியது. இதில், தலையில் பலத்த காயமடைந்த தனசேகரன், தாம்பரம் அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார்.
அங்கிருந்து, மேல் சிகிச்சைக்காக ராஜிவ் காந்தி அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டார். அங்கு, நேற்று முன்தினம் உயிரிழந்தார்.
உடலை பிரேதப் பரிசோதனைக்கு அனுப்பி வைத்து, பரங்கிமலை போக்குவரத்து புலனாய்வு பிரிவு போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.