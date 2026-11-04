/உள்ளூர் செய்திகள்/சென்னை/மருத்துவ ஆராய்ச்சிக்கு முதியவரின் உடல் தானம்
UPDATED : நவ 04, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 03, 2026 09:24 PM
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திருவொற்றியூர்: திருவொற்றியூரில், 88 வயது முதியவரின் உடல், மருத்துவ கல்வி ஆராய்ச்சிக்காக தானம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
திருவொற்றியூரைச் சேர்ந்தவர் கிருஷ்ணமூர்த்தி. இவர், தலைமை செயலகத்தில் புள்ளியல் துறையில் இயக்குநராக பணியாற்றியுள்ளார்.
தமிழறிஞரான இவர், ஒய்.எம்.சி.ஏ., பட்டிமன்ற அமைப்பில் இணை செயல ராகவும், திருவொற்றியூர் பாரதி பாசறையில் தலைவரா கவும், மத்திய அரசின் மக்கள் கல்வி நிறுவனத்தில் தலைவராகவும் பதவி வகித்து வந்தார். வயது மூப்பு காரணமாக, நேற்று தன் 88 வயதில் கிருஷ்ணமூர்த்தி உயிரிழந்தார்.
இதையடுத்து, மருத்துவ கல்வி ஆராய்ச்சிக்காக அவரது உடலை, சென்னை மருத்துவக் கல்லுாரி நிர்வாகத்திடம் அவரது குடும்பத்தினர் தானமாக ஒப்படைத்தனர்.