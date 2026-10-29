பக்கத்து வீட்டு சண்டையில் முதியவர் பலி: வாலிபர் கைது
பக்கத்து வீட்டு சண்டையில் முதியவர் பலி: வாலிபர் கைது
ADDED : அக் 28, 2026 05:57 PM
ஓட்டேரி: பக்கத்து வீட்டு சண்டையின்போது தள்ளி விட்டதில், பொன்னுரங்கம், 69, என்ற முதியவர் பலியானார். இதுதொடர்பாக, 25 வயது வாலிபர் ஒருவர் கைது செய்யப்பட்டார்; மற்றொருவரை போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.
ஓட்டேரி, சீனிவாசன் தெருவைச் சேர்ந்தவர் பொன்னுரங்கம், 69. இவர், வாடகை வீட்டில் முதல் தளத்தில் குடும்பத்துடன் வசித்து வந்தார். அதே குடியிருப்பின் கீழ் தளத்தில் வாலிபர்கள் சிலரும் தங்கியிருந்தனர்.
நேற்று (அக்.,27), பொன்னுரங்கத்தின் மருமகள் வீட்டு வாசலில் கோலம் போட்டபோது, கீழ் வீட்டில் தங்கியிருந்த சதீஷ், 27, சந்தோஷ், 25, உள்ளிட்டோர் எச்சில் துப்பி, வீண் தகராறு செய்தனர். அன்றைய தினம் இரவு மது போதையில் இருந்த சதீஷும், சந்தோஷும், முதியவரின் மகன் கந்தனிடம் தகராறில் ஈடுபட்டனர்.
இதுகுறித்து, பொன்னுரங்கம் வாலிபர்களிடம் தட்டிக் கேட்டுள்ளார். அப்போது, வாலிபர்கள் முதியவரை கீழே தள்ளிவிட்டனர். தலையில் அடிபட்ட பொன்னுரங்கம் மயக்கமடைந்தார்.
உடனே அவரை, ‘108’ ஆம்புலன்ஸ் மூலம் மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் சென்று பரிசோதித்தபோது, பொன்னுரங்கம் இறந்தது தெரியவந்தது. இச்சம்பவத்தை தொடர்ந்து வாலிபர்கள் வீட்டில் இருந்து தப்பினர்.
இதுகுறித்த புகாரின்படி, தலைமைச் செயலக காலனி போலீசார், இன்று (அக்.,28) காலை சந்தோஷை கைது செய்தனர்; சதீஷை தேடி வருகின்றனர்.