/உள்ளூர் செய்திகள்/சென்னை/ காவல் நிலையத்தில் முதியவர் தீக்குளிப்பு
ADDED : ஆக 08, 2026 01:01 AM
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திருவொற்றியூர்: திருவொற்றியூர் காலடிப்பேட்டையைச் சேர்ந்த குமார், 67, குடும்பத்தினர் தன்னை கவனிப்பதில்லை என, நேற்று மதியம் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தார்.
பின், சிறுநீர் கழிக்க செல்வதாக கூறி வெளியே சென்றவர், வளாகத்தில் மறைத்து வைத்திருந்த ஒரு லிட்டர் பெட்ரோலை உடலில் ஊற்றி தீ வைத்துக் கொண்டார்.
இதை பார்த்த போலீசார் உடனடியாக தண்ணீர் ஊற்றி தீயை அணைத்து, காயமடைந்த குமாரை ஸ்டான்லி அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.
விசாரணையில், காவல் நிலையத்திற்கு வரும்போதே பெட்ரோல் கேனை கொண்டு வந்து செடிகளுக்குள் மறைத்து வைத்தது தெரிந்தது. இச்சம்பவம் திருவொற்றியூர் காவல் நிலையத்தில் சலசலப்பை ஏற்படுத்தியது.