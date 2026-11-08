புதிய கால அட்டவணைபடி ஓடாத மின்சார ரயில்கள்; பயணியர் அவதி
புதிய கால அட்டவணைபடி ஓடாத மின்சார ரயில்கள்; பயணியர் அவதி
UPDATED : நவ 07, 2026 01:08 PM
ADDED : நவ 07, 2026 01:04 PM
சென்னை: ‘புதிய கால அட்டவணைப்படி புறநகர் மின்சார ரயில்கள் இயக்கப்படுவதில்லை. 20 முதல் 30 நிமிடங்கள் வரை காத்திருக்க வேண்டியுள்ளது’ என, பயணியர் புகார் தெரிவித்துள்ளனர்.
சென்னை ரயில்வே கோட்டத்தில், சென்னை சென்ட்ரல் –- அரக்கோணம், கும்மிடிப்பூண்டி, சென்னை கடற்கரை -– செங்கல்பட்டு வழித்தடங்களில் தினமும், 600 மின்சார ரயில் சேவைகள் இயக்கப்படுகின்றன.
இவற்றில், தினமும் ஒன்பது லட்சம் பேர் பயணம் செய்து வருகின்றனர். இதற்கான புதிய கால அட்டவணை, கடந்த 1ம் தேதி முதல் அமலானது.
புதிய காலஅட்டவணையில், ஏற்கனவே ரத்து செய்திருந்த, 47 மின்சார ரயில்களின் சேவை மீண்டும் தொடங்கப்படவில்லை.
இதற்கிடையே, புதிய கால அட்டவணைப்படி, புறநகர் மின்சார ரயில்கள் இயக்கப்படுவதில்லை. சில நேரங்களில், 20 முதல் 30 நிமிடங்கள் வரை, மின்சார ரயில்களுக்கு காத்திருக்கும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது, என புகார் எழுந்துள்ளது.
இது குறித்து, மின்சார ரயில் பயணியர் சிலர் கூறியதாவது:
சென்னை புறநகரில் மின்சார ரயில்களின் தேவை பல மடங்கு அதிகரித்து வருகிறது. போதிய மின்சார ரயில்கள் இல்லாததால், அலுவலக நேரங்களில், பயணியர் நெரிசலில் சிக்கி பயணம் செய்து வருகின்றனர்.
தற்போது அறிவிக்கப்பட்டுள்ள புதிய காலஅட்டவணைப்படி, மின்சார ரயில்கள் இயக்கப்படுவதில்லை. செங்கல்பட்டு – கடற்கரை தடத்தில் அலுவலக நேரங்களில், 15 நிமிடங்கள் வரை தாமதமாக இயக்கப்படுகின்றன.
அதேபோல், அரக்கோணம் – சென்ட்ரல், கும்மிடிப்பூண்டி – சென்ட்ரல் தடத்தில் பெரும்பாலான ரயில்கள், 15 முதல் 25 நிமிடங்கள் வரை தினமும் தாமதமாக இயக்கப்படுகின்றன.
இதுவே, ஏதாவது பழுது ஏற்பட்டால், ஒரு மணி நேரம் வரை மின்சார ரயில்களின் சேவையில் பாதிப்பு ஏற்படுகிறது. இதனால், ரயில் நிலையங்களில், பயணியர் காத்திருந்து அவதிப்படும் நிலை ஏற்படுகிறது.
ரயில்கள் தாமதமாக இயக்கப்படுவதால், அடுத்தடுத்து வரும் ரயில்களில் பயணியர் ஏற முடியாத அளவுக்கு நெரிசல் ஏற்படுகிறது.
எனவே, பயணியர் நலனை கருதி, மின்சார ரயில்கள் தாமதம் இன்றி இயக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.