அனல்மின் நிலைய தடையை நீக்ககோரி தீர்ப்பாயத்தில் மின் வாரியம் முறையீடு
அனல்மின் நிலைய தடையை நீக்ககோரி தீர்ப்பாயத்தில் மின் வாரியம் முறையீடு
UPDATED : ஜூலை 29, 2026 10:46 PM
ADDED : ஜூலை 29, 2026 10:14 PM
சென்னை:எண்ணுார் சிறப்பு பொருளாதார மண்டல அனல்மின் நிலைய கட்டுமான பணிகளுக்கு விதிக்கப்பட்ட தடையை நீக்கக்கோரி, தமிழக மின்சார வாரியம், தென் மண்டல பசுமை தீர்ப்பாயத்தில், மனு தாக்கல் செய்துள்ளது.
தமிழக மின்சார வாரியம் சார்பில், திருவள்ளூர் மாவட்டம், வயலுாரில் எண்ணுார் சிறப்பு பொருளாதார மண்டல அனல்மின் நிலையம் அமைக்கப்பட்டு வருகிறது. இங்கு, தலா 660 மெகாவாட் திறன் கொண்ட இரண்டு அலகுகள் கட்டப்பட்டு வருகின்றன.
இந்தத் திட்டத்துக்கான சுற்றுச்சூழல் அனுமதி காலாவதியானதாகக் கூறி, செல்வராஜ் துரைசாமி என்பவர் தொடர்ந்த வழக்கில், கடந்த 8-ம் தேதி கட்டுமானப் பணிகளுக்கு, பசுமை தீர்ப்பாயம் தடை விதித்தது.
இதையடுத்து, பசுமை தீர்ப்பாயத்தில் மின் வாரியம் தாக்கல் செய்துள்ள மனு:
தடை விதிப்பால் கட்டுமானப் பணி முற்றிலும் நிறுத்தப்பட்டுள்ளது. இதனால், வெளிமாநிலங்களில் இருந்து பணியாற்ற வந்துள்ள, 5,000 தொழிலாளர்களின் வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.
திட்டமிட்ட காலத்துக்குள் மின் நிலைய பணிகளை முடிக்காவிட்டால், மின் வாரியத்துக்கு பல நுாறு கோடி ரூபாய் கூடுதல் நிதிச்சுமை ஏற்படும்.
சுற்றுச்சூழல் அனுமதியை நீட்டிக்க, மத்திய வனம் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் அமைச்சகத்தை அணுகியுள்ளோம். எனவே, ஜூலை 8-ல் பிறப்பித்த தடையை மாற்றி அமைக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.