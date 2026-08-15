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இறுதி நிலை இதய செயலிழப்பு 31 வயது வாலிபருக்கு மறுவாழ்வு

இறுதி நிலை இதய செயலிழப்பு 31 வயது வாலிபருக்கு மறுவாழ்வு

ADDED : ஆக 13, 2026 06:22 PM

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ADDED : ஆக 13, 2026 06:22 PM

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சென்னை: இறுதிநிலை இதய செயலிழப்பால் பாதிக்கப்பட்ட, 31 வயது வாலிபருக்கு, சிம்ஸ் மருத்துவமனை டாக்டர்கள் மறுவாழ்வு அளித்துள்ளனர்.

இதுகுறித்து, மருத்துவமனையின் இதய அறுவை சிகிச்சை பிரிவு தலைவர் பாஷி கூறியதாவது:

புதுச்சேரியை சேர்ந்த 31 வயது வாலிபருக்கு, கடும் மூச்சுத்திணறல் ஏற்பட்டது. அவரால் நேராக படுக்கக்கூட முடியாத நிலையில், மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார்.

பரிசோதனையில், இதயத்தின் இடது கீழறை கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டு செயல் இழந்திருப்பது தெரிய வந்தது. அவருக்கு, ‘கார்டியோமையோபதி’ என்ற பாதிப்பால், இறுதிநிலை இதய செயலிழப்பு உறுதி செய்யப்பட்டது.

இதனால், இதய மாற்று அறுவை சிகிச்சை செய்ய வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டது. மருத்துவமனையில் தொடர் சிகிச்சை பெற்று வந்த நிலையில், மூளைச்சாவு அடைந்த நபரிடம் இருந்து, இதய தானம் பெறப்பட்டது.

அந்த இதயம் பாதிக்கப்பட்ட வாலிபருக்கு பொருத்தப்பட்டு, மறுவாழ்வு அளிக்கப்பட்டுள்ளது. நான்கு மணி நேர அறுவை சிகிச்சைக்குப்பின், வாலிபர் குணமடைந்தார்.

இவ்வாறு அவர் கூறினார்

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