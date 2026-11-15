தினம் 1 மணி நேரம் உடற்பயிற்சி அவசியம் ஐ.பி.எஸ்., அதிகாரி சந்தீப்ராய் பேச்சு
தினம் 1 மணி நேரம் உடற்பயிற்சி அவசியம் ஐ.பி.எஸ்., அதிகாரி சந்தீப்ராய் பேச்சு
ADDED : நவ 14, 2026 06:51 PM
பெசன்ட் நகர்: ‘‘ஏசி, கணினி என வாழ்க்கை சூழல் அமைந்துள்ளதால், தினமும் ஒரு மணி நேரம் உடற்பயிற்சி அவசியம்,’’ என, தி.நகரில் மரங்கள் குறித்து விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சியில், மின் வாரிய லஞ்ச ஒழிப்பு துறை ஐ.பி.எஸ்., அதிகாரி சந்தீப்ராய் ரத்தோர், இன்று (நவ.,14) பேசினார்.
பி.கே.எப்.ஸ்ரீதர் மற்றும் சந்தானம் எல்.எல்.பி., என்ற அமைப்பின், 50வது ஆண்டை முன்னிட்டு இன்று, மரங்களின் அவசியம் குறித்து பெசன்ட் நகரில் நடைபயணம் மற்றும் தரமணியில் மரக்கன்று நடும் நிகழ்ச்சி நடந்தது.
மின் வாரிய லஞ்ச ஒழிப்பு துறை அதிகாரி சந்தீப்ராய் ரத்தோர், நடைபயணத்தை தொடங்கி வைத்தார். இதில் பங்கேற்ற 200 பேர், 6 கி.மீ., துாரம் நடைபயிற்சி செய்து, உடல் ஆரோக்கியம் குறித்து விழிப்புணர்வு செய்தனர்.
தரமணி ரயில் நிலையம் அருகில், தேசிய நிறுவன சட்ட தீர்ப்பாய உறுப்பினர் ரவிச்சந்திரன், மரக்கன்று நடவு செய்தார்.
சந்தீப்ராய் ரத்தோர் கூறியதாவது:
‘ஏசி, கம்ப்யூட்டர்’ என, வாழ்க்கை சூழல் அமைந்துள்ளதால், தினமும் ஒரு மணி நேரம் உடற்பயிற்சி அவசியம்.
பருவநிலை மாற்றம் காரணமாக வெப்பம் அதிகரிப்பதால், பசுமை தேவை. இதற்கு அடர்த்தியான மரங்கள் இருப்பது அவசியம். அதனால் ஒவ்வொருவரும் ஒரு மரக்கன்று நட்டு, பராமரித்து, மரமாக வளர்ப்பேன் என, உறுதிமொழி எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.
அமைப்பின் தலைவர் சந்தானகிருஷ்ணன் கூறியதாவது:
கல்வி, மருத்துவ உதவிகள், சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பை கருத்தில் கொண்டு, சோலார் அமைப்பது, மரம் வளர்ப்பதை முக்கிய சேவையாக செய்து வருகிறோம்.
பொன் விழா ஆண்டை முன்னிட்டு 10,000 மரக்கன்றுகள் நட முடிவு செய்துள்ளோம். அதில் சென்னையில் 1,000 மரக்கன்றுகள் நடப்படும். அவை, மரமாக வளரும் வரை, ‘துவக்கம்’ என்ற அமைப்பு பராமரிக்கும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.