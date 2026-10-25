குன்றத்தூர் மலையடிவாரத்தில் இருக்கை வசதியுடன் நிழற்குடை அமைக்க பக்தர்கள் எதிர்பார்ப்பு
குன்றத்தூர் மலையடிவாரத்தில் இருக்கை வசதியுடன் நிழற்குடை அமைக்க பக்தர்கள் எதிர்பார்ப்பு
ADDED : செப் 29, 2026 03:42 PM
குன்றத்துார்: குன்றத்துார் முருகன் கோவில் மலை அடிவாரத்தில் இருக்கையுடன் கூடிய பயணியர் நிழற்குடை அமைக்க வேண்டும் என, பக்தர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
குன்றத்துார் மலை மீது பிரசித்தி பெற்ற சுப்பிரமணிய சுவாமி கோவில் அமைந்துள்ளது. தமிழகத்தில் வடக்கு நோக்கி அமைந்துள்ள ஒரே முருகன் கோவில் என்ற சிறப்பை இக்கோவில் பெற்றுள்ளது. இங்கு, தினமும் ஏராளமான பக்தர்கள் வந்து செல்கின்றனர்.
வாரந்தோறும் செவ்வாய்க்கிழமை, மாதந்தோறும் கிருத்திகை தினம் மற்றும் விஷேச நாட்களில் ஆயிரக்கணக்கானோர் கோவிலுக்கு வருவர்.
பக்தர்கள் வசதிக்காக, குன்றத்துார் முருகன் கோவில் மலை அடிவாரம் வரை தினமும் அரசு பேருந்து இயக்கப்படுகிறது. விஷேச நாட்களில் கூடுதல் சிறப்பு பேருந்துகளும் இயக்கப்படுகின்றன. ஆனால், குன்றத்துார் மலை அடிவாரத்தில் பேருந்து நிழற்குடை இல்லை.
இதனால், பயணியர் வெயில், மழையில் கால் கடுக்க நின்று, அரசு பேருந்துகளில் பயணிக்க வேண்டியுள்ளது.
எனவே, இருக்கை வசதிகளுடன் கூடிய நிழற்குடை அமைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, பக்தர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.