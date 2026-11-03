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வங்கதேச அதிகாரிகளுக்கு மாநகராட்சி குறித்து விளக்கம்
வங்கதேச அதிகாரிகளுக்கு மாநகராட்சி குறித்து விளக்கம்
UPDATED : நவ 03, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 02, 2026 11:37 PM
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சென்னை: வங்கதேச அரசு அலுவலர்களுக்கு, சென்னை மாநகராட்சியின் நிர்வாகம் மற்றும் செயல்பாடுகள் குறித்து நேற்று விளக்கம் அளிக்கப்பட்டது.
இந்தியாவின் அண்டை நாடான வங்கதேசத்தின் உள்ளாட்சி நிர்வாகத்துறை இணை செயலர் பரிமல் சர்க்கார் தலைமையிலான அரசு அதிகாரிகள் சென்னை வந்துள்ளனர்.
அவர்கள், சென்னை மாநகராட்சி ரிப்பன் மாளிகையில், கமிஷனர் சமீரன் தலைமையிலான அதிகாரிகளை சந்தித்து கலந்துரையாடினர்.
அப்போது, மாநகராட்சி நிர்வாகம், நிதி திட்டமிடல், சேவை வழங்கல், புவியியல் தகவல் மையம், நிகழ்நேர வெள்ள முன்னறிவிப்பு அமைப்பு ஆகியவை குறித்து விளக்கப்பட்டது.
ரிப்பன் மாளிகை வளாகத்தில் உள்ள ஒருங்கிணைந்த கட்டுப்பாட்டு மையத்தையும் அவர்கள் பார்வையிட்டனர்.