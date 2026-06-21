அலுவலகம் செல்லாமல் பத்திர பதிவு: புதியமுறை குறித்த விளக்கம்
அலுவலகம் செல்லாமல் பத்திர பதிவு: புதியமுறை குறித்த விளக்கம்
UPDATED : ஜூலை 21, 2026 10:12 PM
ADDED : ஜூலை 21, 2026 10:02 PM
சென்னை:சார்பதிவாளர் அலுவலகம் செல்லாமல் பத்திரங்கள் பதிவு செய்வது குறித்து, கட்டுமான நிறுவனங்களுக்கு, சென்னையில் ஜூலை 23செயல் விளக்க முகாம் நடக்கிறது.
அடுக்குமாடி குடியிருப்பு மற்றும் மனைப் பிரிவுகளின் முதல் விற்பனையை, வரும் ஆகஸ்ட் 17ம் தேதி முதல் கட்டாயமாக, 'வருகையில்லா ஆவணப்பதிவு' முறையில் மேற்கொள்ள, தமிழக பத்திரப்பதிவுத்துறை திட்டமிட்டு உள்ளது.
எதிர்காலத்தில் மற்ற ஆவணப் பதிவுகளும், இந்த முறையின் கீழ் கொண்டுவரப்பட உள்ளன.
இந்த புதிய நடைமுறை குறித்து, கட்டட விற்பனையாளர்கள், வங்கியாளர்கள் மற்றும் நிதி நிறுவனங்களுக்கு ஏற்படும் சந்தேகங்களை தீர்க்கவும், வருகையில்லா பதிவு முறையை செயல் விளக்க காட்சி மூலம் விளக்கவும், பயிற்சி மற்றும் ஆலோசனைக் கூட்டம் நாளை நடக்கிறது.
பதிவுத்துறை அமைச்சர் லோகேஷ் தமிழ்ச்செல்வன் தலைமையில், சென்னை மாநகராட்சி அலுவலகத்தில் உள்ள அம்மா மாளிகையில், நாளை காலை 10:00 மணிக்கு நடக்கிறது.
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