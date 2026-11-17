புயலில் பலியான மீனவர் குடும்பங்களுக்கு நியாயமான இழப்பீடு வழங்க வேண்டும்: படகு உரிமையாளருக்கு ஐகோர்ட் உத்தரவு
புயலில் பலியான மீனவர் குடும்பங்களுக்கு நியாயமான இழப்பீடு வழங்க வேண்டும்: படகு உரிமையாளருக்கு ஐகோர்ட் உத்தரவு
UPDATED : நவ 16, 2026 09:08 PM
ADDED : நவ 16, 2026 09:04 PM
சென்னை: ஆந்திரா அருகே, ‘முரசு’ புயலில் சிக்கி உயிரிழந்த ஒன்பது மீனவர்களின் குடும்பங்களுக்கு நியாயமான இழப்பீடு வழங்க வேண்டும் என, படகு உரிமையாளர் செல்வழகனுக்கு, சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
சென்னை காசிமேடில் இருந்து, செல்வழகன் என்பவருக்கு சொந்தமான படகில், ஒன்பது மீனவர்கள் மீன்பிடிக்கச் சென்றனர்.
ஆந்திரா அருகே கடலில், ‘முரசு’ புயல் மற்றும் மோசமான வானிலை காரணமாக படகு பழுதடைந்து கவிழ்ந்தது. இந்த விபத்தில் ஒன்பது மீனவர்களும் உயிரிழந்தனர்.
இதுகுறித்து வழக்குப்பதிவு செய்த ராயபுரம் போலீசார், படகு உரிமையாளர் செல்வழகனை கைது செய்தனர்.
இந்த வழக்கில் ஜாமின் கோரி, செல்வழகன் தாக்கல் செய்த மனுவை விசாரித்த உயர் நீதிமன்றம், அவரை சிறையில் அடைக்கும் நடைமுறைக்கு இடைக்கால தடை விதித்திருந்தது.
இந்த மனு நீதிபதி வி.லட்சுமிநாராயணன் முன் நேற்று மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, உயிரிழந்த மீனவர்களின் குடும்பத்தினரும், செல்வழகனும் நேரில் ஆஜராகினர்.
செல்வழகன் தரப்பில், ‘உயிரிழந்த ஒன்பது மீனவர்களுக்கும், தலா 50 ஆயிரம் ரூபாய் இடைக்கால இழப்பீடு வழங்கப்பட்டுள்ளது. மூன்று மீனவர்களின் மனைவியர் புகாரை திரும்பப் பெறுவதாக கடிதம் அளித்துள்ளனர்’ என, தெரிவிக்கப்பட்டது.
மேலும், ஒவ்வொரு குடும்பத்துக்கும் தலா இரண்டு லட்சம் ரூபாய் வழங்கப்படும் என்றும் கூறப்பட்டது.
இதையடுத்து, நீதிபதி பிறப்பித்த உத்தரவு:
அரசு மற்றும் பிற அமைப்புகள் வழங்கும் தொகையை கருணை தொகையாகவே கருத முடியும். மீனவர்களின் குடும்பங்களுக்கு இழப்பீடு வழங்குவதில் முதல் பொறுப்பு படகு உரிமையாளருக்கே உள்ளது.
ஏழு மாத குழந்தையுடன் இருக்கும் இளம் மீனவரின் மனைவிக்கு இரண்டு லட்சம் ரூபாய் மட்டும் வழங்கினால், அவரது வாழ்க்கையை எவ்வாறு நடத்த முடியும்.
எனவே, இழப்பீடு குறித்து படகு உரிமையாளர் மற்றும் மீனவர் குடும்பத்தினருடன், ராயபுரம் போலீசார் இன்று மாலை பேச்சு நடத்தி, நியாயமான இழப்பீடு வழங்க வேண்டும்.
செல்வழகனை சிறையில் அடைக்கும் நடைமுறைக்கு விதிக்கப்பட்ட இடைக்கால தடை, வரும் 19ம் தேதி வரை நீட்டிக்கப்படுகிறது.
இவ்வாறு நீதிபதி உத்தரவிட்டார்.