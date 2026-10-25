சென்னையின் தாகம் தீர்க்கும் ஏரிகளில் நீர் இருப்பு வேகமாக சரியுது! 'எல் நினோ' தாக்கம்; எச்சரிக்கும் நீர்வளத்துறை பருவமழை தாமதமானால் சிக்கலாகும் ஆபத்து
சென்னையின் தாகம் தீர்க்கும் ஏரிகளில் நீர் இருப்பு வேகமாக சரியுது! 'எல் நினோ' தாக்கம்; எச்சரிக்கும் நீர்வளத்துறை பருவமழை தாமதமானால் சிக்கலாகும் ஆபத்து
UPDATED : செப் 29, 2026 06:55 AM
ADDED : செப் 28, 2026 09:03 PM
UPDATED : செப் 29, 2026 06:55 AM ADDED : செப் 28, 2026 09:03 PM
சென்னை;'என் நினோ' எனும் பருவ நிலை மாற்றத்தால், கோடையை மிஞ்சும் வகையில் வெப்பத்தாக்கம் தொடர்கிறது. இதனால் வேகமாக நீர் ஆவியாவதால், சென்னைக்கு குடிநீர் வழங்கும் ஏரிகளில் நீர் இருப்பு படிப்படியாக சரிந்து வருகிறது.
கடந்தாண்டு இதே காலத்தில், 9 டி.எம்.சி.,யாக இருந்த நீர் இருப்பு தற்போது, 5 டி.எம்.சி.,யாக குறைந்து விட்டது. பருவ மழை தாமதமானால் சிக்கலான நிலை ஏற்படும் என்பதால், குடிநீர் மேலாண்மை அவசியம் என, நீர்வளத்துறையினர் எச்சரித்துள்ளனர்.
திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் உள்ள புழல், பூண்டி, சோழவரம், செம்பரம்பாக்கம், தேர்வாய் கண்டிகை ஏரிகள் வாயிலாக, சென்னை மக்களின் குடிநீர் தேவை பூர்த்தி செய்யப்படுகிறது.
கடலுார் மாவட்டம், வீராணம் ஏரியில் இருந்தும் ராட்சத குழாய் வாயிலாக குடிநீர் எடுத்துவரப்பட்டு, தென்சென்னையின் பல்வேறு பகுதிகளில் வினியோகம் செய்யப்பட்ட வருகிறது.
இந்த ஏரிகளுக்கு வடகிழக்கு பருவமழை வாயிலாக அதிக நீர் கிடைக்கிறது. பூண்டி ஏரிக்கு, ஆந்திராவின் கண்டலேறு அணையில் இருந்து கிருஷ்ணாநீர் ஒப்பந்தம் வாயிலாக, நீர் ஆதாரம் கிடைத்து வருகிறது.
சென்னையின் குடிநீர் தேவையை பூர்த்தி செய்வதற்கு ஒரு மாதத்திற்கு, 1 டி.எம்.சி., நீர் தேவை.
கடந்த மே மாதம் முதல் தமிழகத்தில் வெயிலின் தாக்கம் அதிகமாக உள்ளது. தென்மேற்கு பருவமழை காலம் துவங்கினாலும், பல மாவட்டங்களில், 'எல் நினோ' பாதிப்பு காரணமாக வெயிலின் தாக்கம் குறையவில்லை.
திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் பல பகுதிகளில் வெயில் கொளுத்தி எடுத்து வருகிறது. இதனால், சென்னைக்கு குடிநீர் வழங்கும் ஏரிகளில் நீர் இருப்பு வேகமாக குறைந்து வருகிறது.
-தற்போது, பூண்டி, சோழவரம், புழல், தேர்வாய்கண்டிகை, செம்பரம்பாக்கம் மற்றும் வீராணம் என, ஆறு ஏரிகளிலும் சேர்த்து, 5 டி.எம்.சி., நீர் மட்டுமே உள்ளது. கடந்தாண்டு இதேநாளில், 9.10 டி.எம்.சி., நீர் இருந்தது. தற்போது, அதைவிட, 4 டி.எம்.சி.,க்கு மேல் நீர்இருப்பு குறைவாக உள்ளது.
தற்போதுள்ள நீரை வைத்து சென்னையின் ஐந்து மாத குடிநீர் தேவையை பூர்த்தி செய்யலாம் என, சென்னை குடிநீர் வாரிய அதிகாரிகள் கூறுகின்றனர்.
ஆனால், சேறு, சகதி, ஆவியாதல் உள்ளிட்ட காரணங்களால், மூன்று மாதம் வரை இந்த நீரை வைத்து குடிநீர் தேவையை பூர்த்தி செய்வது, சிரமம் என, நீர்வளத்துறையினர் கூறுகின்றனர்.
வேகமாக நீர் ஆவியாவதும் இந்த சிக்கலுக்கு காரணம் என்பதால், ஆவியாதல் அளவை குறைக்கும் வகையில், நீர் மேலாண்மை பணிகளை நீர்வளத்துறையினர் தொடங்கியுள்ளனர்.
இதற்காக, பூண்டி ஏரியில் இருந்து புழல் ஏரிக்கு பேபி கால்வாய் வாயிலாக நீரை திருப்பும் பணிகள் துவங்கியுள்ளன.
பூண்டி ஏரியில் இருந்து நேற்று வினாடிக்கு, 294 கனஅடி நீர் திறக்கப்பட்டது. இதன்வாயிலாக, புழல் ஏரிக்கு வினாடிக்கு, 210 கன அடி நீர்வரத்து கிடைத்தது.
குடிநீர் ஏரிகளில் நீர்இருப்பு வேகமாக குறைந்து வருவதாலும், கடல் நீரை குடிநீராக்கும் ஆலைகளில், சுத்திகரிப்புக்கான, 'பில்டர்' தட்டுப்பாடு காரணமாக, உற்பத்தி வெகுவாக குறைந்துள்ளதாலும், நீரை சிக்கனமாக பயன்படுத்த வேண்டிய அவசியம் ஏற்பட்டுள்ளது. குடிநீர் வீணாவதை தடுத்து, சேமிப்பதற்கான பலகட்ட முயற்சிகளையும் குடிநீர் வாரியம் மேற்கொண்டு வருகிறது.