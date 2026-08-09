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'காலமெல்லாம் கண்ணதாசன்' நிகழ்வில் ரசிகர்கள் பரவசம்

'காலமெல்லாம் கண்ணதாசன்' நிகழ்வில் ரசிகர்கள் பரவசம்

UPDATED : ஆக 08, 2026 10:55 PM

ADDED : ஆக 08, 2026 09:13 PM

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UPDATED : ஆக 08, 2026 10:55 PM ADDED : ஆக 08, 2026 09:13 PM

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சென்னை:கவிஞர் கண்ணதாசனை நினைவு கூறும் வகையில், 'காலமெல்லாம் கண்ணதாசன் ﻿- 13' எனும் நிகழ்ச்சி சென்னை, மயிலாப்பூரில் உள்ள பாரதிய வித்யா பவனில் நடந்தது.

சிறப்பு விருந்தினராக, வி.ஜி.பி., குழும தலைவர் சந்தோசம் பங்கேற்றார். எழுத்தாளர் விஜயலட்சுமி மாசிலாமணி, பாடல்களுக்கான இணைப்புரை வழங்கினார். முன்னதாக, சென்னை பாரதியார் சங்கத் தலைவர் உலக நாயகி வரவேற்றார்.

தொடர்ந்து, 'திரையிசையில் காதல் கவிதைகள்' எனும் தலைப்பில், கண்ணதாசனின் சிறந்த பாடல்களை, இசைக் கலைஞர் லலிதா மோகன் பாடினார்.

அதில், கண்ணதாசன் எழுதிய, 'அவள் செந்தமிழ் தேன்மொழியாம், நான் பேச நினைப்பதெல்லாம் நீ பேச வேண்டும், உன்னைக் காணாத கண்ணும் கண்ணல்ல, அத்தான் என்னத்தான்' உள்ளிட்ட ஏராளமான பாடல்களை அழகாக பாடினார். ரசிகர்கள் அவற்றைக் கேட்டு நெஞ்சுருகினர்.

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