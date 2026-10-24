சிறுநீரக தானத்திற்கு காத்திருந்த விவசாயின் உடல் உறுப்புகள் தானம்
சிறுநீரக தானத்திற்கு காத்திருந்த விவசாயின் உடல் உறுப்புகள் தானம்
UPDATED : அக் 15, 2026 03:38 PM
ADDED : அக் 15, 2026 03:36 PM
வண்ணாரப்பேட்டை: சிறுநீரக தானத்திற்காக காத்திருந்த விவசாயி மூளைச்சாவு அடைந்த நிலையில், அவரது கண், கல்லீரல் உள்ளிட்ட உடல் உறுப்புகள் தானம் அளிக்கப்பட்டுள்ளன.
திருவள்ளூர் மாவட்டம் கெண்டமல்லியைச் சேர்ந்தவர் ஞானப்பிரகாசம், 39; விவசாயி. இவருக்கு மனைவி மற்றும் 14, 12, 9 வயதுகளில் பிள்ளைகள் உள்ளனர்.
ஒன்றரை ஆண்டுகளாக சிறுநீரக பாதிப்பால் அவதிப்பட்டு வந்த ஞானப்பிரகாசம், செங்குன்றத்தில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் டயாலிசிஸ் சிகிச்சை பெற்று வந்தார். சிறுநீரக அறுவை சிகிச்சைக்காக, தமிழ்நாடு உறுப்பு மாற்று அறுவை சிகிச்சை திட்டத்தின் கீழ் பதிவு செய்து, காத்திருந்தார்.
இந்த நிலையில், 12ம் தேதி டயாலிசிஸ் சிகிச்சை பெற்று வீடு திரும்பியவருக்கு, கடுமையான தலைவலி ஏற்பட்டுள்ளது. உடனே, அருகில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார். அங்கு, மருத்துவர்களின் பரிசோதனையில் மூளையில் ரத்தக் கசிவு ஏற்பட்டிருப்பது கண்டறியப்பட்டது.
இதையடுத்து, மேல் சிகிச்சைக்காக வண்ணாரப்பேட்டையில் உள்ள ஸ்டான்லி அரசு மருத்துவமனைக்கு கொண்டுவரப்பட்டார். தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்டவர், 14ம் தேதி காலை 10:45 மணிக்கு மூளைச்சாவு அடைந்தார்.
தகவலறிந்த அவரது குடும்பத்தினர், உடல் உறுப்புகளை தானம் செய்ய நேற்று முன் வந்தனர்.
அதன்படி, அவரது கல்லீரல், தோல், கண் ஆகிய உறுப்புகள், அரசு விதிமுறைகளின்படி பதிவு செய்து காத்திருந்த நோயாளிகளுக்கும், அவசர நோயாளிக்கும், தானமாக வழங்கப்படும் என, மருத்துவமனையின் டீன் அரவிந்த் தெரிவித்தார்.