கருத்தரிப்பு மருத்துவமனை 4-வது மாடியில் இருந்து குதித்து பெண் ஊழியர் ‘சீரியஸ்’
கருத்தரிப்பு மருத்துவமனை 4-வது மாடியில் இருந்து குதித்து பெண் ஊழியர் ‘சீரியஸ்’
ADDED : ஆக 14, 2026 07:53 PM
அமைந்தகரை: தனியார் கருத்தரிப்பு மருத்துவமனையின் நான்காவது மாடியில் இருந்து, 29 வயது பெண் ஊழியர் கீழே குதித்ததில் தலையில் பலத்த காயமடைந்து, மற்றொரு மருத்துவமனையில் தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்டு உள்ளார்.
அமைந்தகரை, நெல்சன் மாணிக்கம் சாலையில் உள்ள சி.எப்.சி., கருத்தரிப்பு மருத்துவமனையில், மொழிபெயர்ப்பாளராக பணியாற்றி வருபவர் ஸ்வேதா கோஷ், 29.
பல்வேறு நாடுகளில் இருந்து சிகிச்சைக்காக வரும் நோயாளிகளுக்கு மொழிபெயர்ப்பு செய்வதுடன், அவர்களுக்கு மருத்துவச் செலவுகள் தொடர்பாக ஆலோசனைகளையும் வழங்கி வந்துள்ளார்.
இந்நிலையில், நேற்று முன்தினம் மாலை, மருத்துவமனையின் நான்காவது மாடியில் இருந்து கீழே குதித்தார். தலையில் பலத்த காயமடைந்த அவரை, அங்கிருந்தோர் மீட்டு, அதே பகுதியில் உள்ள மற்றொரு தனியார் மருத்துவமனையில் சேர்த்தனர். அங்கு அவருக்கு, தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.
அமைந்தகரை போலீசார் விசாரணையில், வங்கதேசத்தைச் சேர்ந்த கல்பனா என்பவர் மருத்துவமனையில் குழந்தை பெற்றுள்ளார். மருத்துவச் செலவாக அவர் 2 லட்சம் ரூபாய் செலுத்த வேண்டிய நிலையில், 10,000 ரூபாய் மட்டுமே செலுத்தி உள்ளார்.
இதுகுறித்து மருத்துவ நிர்வாகம் விசாரித்தபோது, சிகிச்சை மற்றும் மருத்துவச் செலவுகள் தொடர்பான தகவல்கள் தன்னிடம் முழுமயைாக தெரிவிக்கப்படவில்லை என, கல்பனா கூறியுள்ளார்.
அவருக்கு மொழிபெயர்ப்பாளராக இருந்த ஸ்வேதா கோஷிடம், மருத்துவமனை நிர்வாகிகள் 26 நிமிடங்கள் விசாரித்துள்ளனர். இதையடுத்து, அலுவலக அறையில் இருந்து வெளியே வந்த அவர், கீழே குதித்துள்ளார்.
மருத்துவக் கட்டணம் தொடர்பான விசாரணைக்கு பின்னரே இந்த சம்பவம் நடந்துள்ளதால், மன உளைச்சலில் ஸ்வேதா கோஷ் தற்கொலை முயற்சியில் ஈடுபட்டாரா அல்லது வேறு காரணமா என, அமைந்தகரை போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.