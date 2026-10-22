121 இடங்களில் காய்ச்சல் சிறப்பு மருத்துவ முகாம்

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ADDED : அக் 09, 2026 08:54 PM
சென்னை: சென்னையில் காய்ச்சல் பாதிப்பு அதிகமுள்ள 121 இடங்களில், மாநகராட்சி சார்பில் சிறப்பு மருத்துவ முகாம்கள் நடத்தப்பட்டன.
பருவமழை மற்றும் காலநிலை மாற்றத்தால் டெங்கு, உண்ணிக்காய்ச்சல், வைரஸ் காய்ச்சல் உள்ளிட்ட பாதிப்புகள் அதிகரித்து வருகின்றன. தினசரி பல்வேறு வகையான காய்ச்சல்களால், 7,000க்கும் மேற்பட்டோர் பாதிக்கப்பட்டு வருகின்றனர். இதையடுத்து, பொதுமக்களின் பாதுகாப்பிற்காக, சென்னையில் மாநகராட்சி சார்பில் சிறப்பு மருத்துவ முகாம்கள் நடத்தப்பட்டு வருகின்றன.
அந்த வகையில், காய்ச்சல் பாதிப்பு அதிகமுள்ள பகுதிகளை கண்டறிந்து, நேற்று 121 இடங்களில் மருத்துவ முகாம்கள் நடத்தப்பட்டன. இதில், காய்ச்சல், சளி, உடல் சோர்வு, வறட்டு இருமல் உள்ளிட்ட பாதிப்புகளால் அவதிப்பட்ட 1,000க்கும் மேற்பட்டோர் சிகிச்சை பெற்றனர்.
மேலும், வீடு வீடாகச் சென்று கொசு ஒழிப்பு பணியில், 3,700 பணியாளர்கள் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர். அவர்கள், திறந்தவெளியில் கிடந்த தண்ணீர் தேங்கக்கூடிய பொருட்களை, கண்டறிந்து அகற்றினர்.