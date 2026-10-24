ஏரியில் மூழ்கி இறந்த 4 பேரின் குடும்பத்தினருக்கு நிதி உதவி
ஏரியில் மூழ்கி இறந்த 4 பேரின் குடும்பத்தினருக்கு நிதி உதவி
UPDATED : அக் 23, 2026 07:59 PM
ADDED : அக் 23, 2026 07:56 PM
பல்லாவரம்: ஏரியில் மூழ்கி உயிரிழந்த நான்கு மாணவர்களின் குடும்பங்களுக்கு, தலா 3 லட்சம் ரூபாய் நிதியுதவி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
குரோம்பேட்டை பகுதியைச் சேர்ந்த பள்ளி மாணவ – மாணவியரான தேவதர்ஷன், 12, யுவனேஷ், 11, பூஜா, 13, குஷி, 13 ஆகியோர், கடந்த 4ம் தேதி வீட்டினருகே விளையாடிக்கொண்டிருந்தனர். சிறிது நேரம் கழிந்து பெற்றோர் பார்த்தபோது, நான்கு பேரையும் காணவில்லை. இந்த நிலையில், திருநீர்மலை பெரிய ஏரியில் சடலமாக மிதந்தனர். குளிக்க சென்று, தண்ணீரில் மூழ்கி நான்கு பேரும் இறந்தது தெரிய வந்தது. இச்சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியது.
இந்த நிலையில், பாதிக்கப்பட்ட குடும்பத்தினருக்கு, அரசு சார்பில் நிவாரணம் வழங்க வேண்டும் என, பல்லாவரம் த.வெ.க., – எம்.எல்.ஏ., காமாட்சி, முதல்வருக்கு கோரிக்கை வைத்தார். இதையடுத்து, முதல்வர் பொது நிவாரண நிதியின் கீழ், நான்கு பேரின் குடும்பத்திற்கும், தலா மூன்று லட்சம் ரூபாய் நிவாரணம் அறிவிக்கப்பட்டு, நேற்று வழங்கப்பட்டது. மாநகராட்சி 2வது மண்டல அலுவலகத்தில் நடந்த நிகழ்ச்சியில், அமைச்சர் சரத்குமார், நான்கு பேரின் குடும்பத்தினருக்கும் காசோலையை வழங்கினார். பல்லாவரம் எம்.எல்.ஏ., காமாட்சி மற்றும் அதிகாரிகள் உடனிருந்தனர்.