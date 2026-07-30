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மருத்துவ உபகரண கிடங்கில் தீ விபத்து: ரூ.80 லட்சம் பொருட்கள் எரிந்து நாசம்

மருத்துவ உபகரண கிடங்கில் தீ விபத்து: ரூ.80 லட்சம் பொருட்கள் எரிந்து நாசம்

UPDATED : ஜூலை 28, 2026 08:36 PM

ADDED : ஜூலை 28, 2026 08:21 PM

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UPDATED : ஜூலை 28, 2026 08:36 PM ADDED : ஜூலை 28, 2026 08:21 PM

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மேற்கு மாம்பலம்: மேற்கு மாம்பலத்தில், மருத்துவ உபகரணங்கள் வைக்கப்பட்டிருந்த கிடங்கில் ஏற்பட்ட தீ விபத்தில், 80 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான பொருட்கள் எரிந்து நாசமாயின.

கோடம்பாக்கம், புத்தா தெருவைச் சேர்ந்தவர் ஆதர்ஷ், 32. இவர், மேற்கு மாம்பலம், பிருந்தாவன் தெருவில் உள்ள கட்டடத்தின் முதல் தளத்தில், இரண்டு ஆண்டுகளாக மருத்துவ அறுவை சிகிச்சைக்கு தேவையான உபகரணங்களை, வினியோகம் செய்யும் நிறுவனம் நடத்தி வருகிறார்.

நேற்று மாலை மின் கசிவு காரணமாக, கிடங்கில் தீ விபத்து ஏற்பட்டுள்ளது. சற்று நேரத்தில், அங்கு வைக்கப்பட்டிருந்த கையுறைகள் மற்றும் உலோக மருத்துவ உபகரணங்கள் உள்ளிட்ட பொருட்களில், மளமளவென தீ பரவ தொடங்கியது. அங்கு பணியில் இருந்த நிறுவனத்தின் மேலாளர் வினீர், 32, என்பவர், பதறியடித்து வெளியேறினார்.

தகவல் அறிந்து வந்த அசோக் நகர் மற்றும் தி.நகர் தீயணைப்பு நிலைய வீரர்கள், ஒரு மணி நேரம் போராடி தீயை அணைத்தனர்.

அதற்குள் கிடங்கில் இருந்த, 80 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான மருத்துவ உபகரணங்கள் மற்றும் பொருட்கள் தீயில் எரிந்து நாசமாயின. தீ விபத்திற்கான காரணம் குறித்து, அசோக் நகர் போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.

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