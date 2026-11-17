ADDED : நவ 16, 2026 07:33 PM
ஓட்டேரி: ஓட்டேரியில் ரசாயன நிறுவனத்தில் ஏற்பட்ட தீ விபத்து குறித்து, போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.-
ஓட்டேரி, இரட்டைமலை சீனிவாசன் சாலை பகுதியைச் சேர்ந்தவர் வினோத்ரத்கி, 60. இவர், பேசின்பாலம் டிமலஸ் சாலை பகுதியில், ரசாயனப் பொருட்கள் விற்கும் நிறுவனம் நடத்தி வருகிறார்.
இன்று (நவ.,16) மாலை 4:00 மணியளவில் ரசாயன நிறுவனத்தில் வேலை பார்த்துக் கொண்டிருந்த, புளியந்தோப்பு, கே.பி.பார்க் பகுதியைச் சேர்ந்த குணசேகர், 60, குப்பன், 67 ஆகிய இருவரும், ரசாயனம் கலவை பணியில் ஈடுபட்ட போது, திடீரென தீப்பற்றி எரியத் தொடங்கியது. தகவலறிநது பேசின்பாலம் போலீசார், வண்ணாரப்பேட்டை தீயணைப்பு நிலைய வீரர்கள் வந்து, 30 நிமிடங்களில் தீயை அணைத்தனர். இதில், குணசேகர், குப்பன் ஆகிய இருவருக்கும் லேசான தீக்காயங்கள் ஏற்பட்டன. இருவரும் மருத்துவமனையில் அனுதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்றனர். பேசின்பாலம் போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.