4 மாடி கட்டடத்தில் தீ விபத்து: மாடியில் சிக்கிய 12 பேர் மீட்பு
4 மாடி கட்டடத்தில் தீ விபத்து: மாடியில் சிக்கிய 12 பேர் மீட்பு
UPDATED : ஜூலை 28, 2026 06:36 PM
ADDED : ஜூலை 28, 2026 06:21 PM
மண்ணடி: நான்கு மாடி கட்டடத்தில் புனரமைப்பு பணியின்போது ஏற்பட்ட தீ விபத்தால், வெளியேற முடியாமல் மொட்டை மாடியில் சிக்கிய 12 பேரை, தீயணைப்பு வீரர்கள் மீட்டனர்.
மண்ணடி, இப்ராகிம் சாலையில், இஸ்மாயில் என்பவருக்கு சொந்தமான நான்கு அடுக்குமாடி கட்டடத்தில், 'சோஷியல் டெமக்ரடிக் பார்ட்டி ஆப் இந்தியா' கட்சியின் தலைமையகம் செயல்படுகிறது.
இங்கு, தரைத்தளத்தில் உள்ள அறையில் புனரமைப்பு பணிகள் நடக்கின்றன. நேற்று காலை 11:15 மணிக்கு, இப்பணியின் போது, 'ஏசிʼ ஸ்டெபிலைசரில் மின்கசிவு ஏற்பட்டு தீப்பிடித்து எரிந்துள்ளது.
மளமளவென அறை முழுதும் தீ பரவி உள்ளது.
இதில், நான்காவது தளத்தில் இருந்த அன்சாருதீன், 33, சதாம், 30, யாசர், 35, இப்ரான், 35, உட்பட, 12 பேர் கட்டடத்திலிருந்து வெளியேற முடியாமல் சிக்கினர்.
தகவலறிந்து வந்த ராயபுரம், எஸ்பிளனேடு தீயணைப்பு நிலைய வீரர்கள் விரைந்து வந்து தீயை அணைத்தனர். அதற்கு அறை முழுதும் தீக்கிரையானது. மேலும், மொட்டை மாடியில் சிக்கிய 12 பேரையும், ஏணி வாயிலாக அருகே உள்ள கட்டடத்தில் இறங்க செய்து, பத்திரமாக மீட்டனர்.
விபத்து குறித்து வடக்கு கடற்கரை போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.