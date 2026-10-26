‘வேடந்தாங்கல்’ கால்வாய்களை சீரமைக்க முதல் முறையாக ‘டெண்டர்’ அறிவிப்பு
‘வேடந்தாங்கல்’ கால்வாய்களை சீரமைக்க முதல் முறையாக ‘டெண்டர்’ அறிவிப்பு
UPDATED : அக் 20, 2026 07:38 PM
ADDED : அக் 20, 2026 07:36 PM
சென்னை: வேடந்தாங்கல் பறவைகள் சரணாலய ஏரிக்கு நீர்வரத்தை உறுதி செய்ய, கால்வாய்களைச் சீரமைக்க வனத்துறை முதல் முறையாக வெளிப்படையான டெண்டர் கோரியுள்ளது.
செங்கல்பட்டு மாவட்டம், மதுராந்தகம் தாலுகாவில் வேடந்தாங்கல் பறவைகள் சரணாலயம் அமைந்துள்ளது. ஆண்டுதோறும் அக்., முதல் மே மாதம் வரை, பல்வேறு நாடுகளில் இருந்து அரிய வகை பறவைகள் இங்கு வந்து செல்கின்றன. ஆண்டுக்கு 40 வகைகளைச் சேர்ந்த 60 ஆயிரம் பறவைகள் இங்கு வருகின்றன.
இந்நிலையில், சரணாலயத்தின் முக்கிய நீராதாரமான வேடந்தாங்கல் ஏரிக்கு, கடந்த சில ஆண்டுகளாகப் போதிய நீர்வரத்து இல்லை என புகார் எழுந்துள்ளது. இதனால், பறவைகளின் வருகை படிப்படியாகக் குறைந்தது.
நெல்வாய், வெள்ளப்புத்துார், சித்துார், வளையபுத்துார் ஏரிகளில் இருந்து வேடந்தாங்கலுக்கு நீர் வரும் கால்வாய்கள் உள்ளன. இதில், வெள்ளப்புத்துார் -– வேடந்தாங்கல் இடையிலான 1.8 கி.மீ., துார கால்வாய், வளையபுத்துார் – - வேடந்தாங்கல் இடையிலான 1.4 கி.மீ., துார கால்வாய் ஆகியவற்றில், ஆக்கிரமிப்புகளும் அடைப்புகளும் அதிகரித்துள்ளன. இதனால், ஏரிக்குப் போதிய நீர் கிடைப்பதில் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது.
இதுவரை கால்வாய் சீரமைப்புப் பணிகள், உள்ளூர் அளவில் வனச்சரகர் மூலம் மேற்கொள்ளப்பட்டு, அரசிடம் நிதி பெறுவது வழக்கமாக இருந்தது. தற்போது முதல் முறையாக இப்பணிகளுக்கு வெளிப்படையான டெண்டர் கோரப்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து வனத்துறை அதிகாரி ஒருவர் கூறியதாவது:
வனத்துறையில் மேற்கொள்ளப்படும் அனைத்துப் பணிகளுக்கும் வெளிப்படையாக டெண்டர் கோரி, உரிய ஒப்பந்ததாரரர்களிடம் பணிகளை ஒப்படைக்க வேண்டும் என அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது. அதன்படி, வேடந்தாங்கல் ஏரியின் நீர்வரத்துக் கால்வாய்களைச் சீரமைக்க ‘டெண்டர்’ கோரப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் ஏரிக்குத் தேவையான நீர்வரத்தை உறுதி செய்ய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.