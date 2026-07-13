காசிமேடில் மீன் விலை கடும் உயர்வு தொடருது அசைவ பிரியர்கள் ஏமாற்றம்
காசிமேடில் மீன் விலை கடும் உயர்வு தொடருது அசைவ பிரியர்கள் ஏமாற்றம்
ADDED : ஜூலை 13, 2026 02:14 AM
காசிமேடு: காசிமேடு மீன் சந்தையில், மீன் வாங்க குவிந்த அசைவ பிரியர்களால் மீன் விலை கடுமையாக உயர்ந்தது.
காசிமேடு மீன்பிடி துறைமுகத்தில், வழக்கம் போல ஞாயிற்றுக்கிழமையான நேற்று அதிகாலை முதலே மக்கள் கூட்டம் அலைமோதியது.
கடலுக்குள் மீன்பிடிக்க சென்ற, 70க்கும் உட்பட்ட விசைப்படகுகள் கரை திரும்பின. ஆனால், எதிர்பார்த்த அளவிற்கு மீன்வரத்து இல்லை. இதனால், பெரிய ரக மீன்களான வஞ்சிரம் உள்ளிட்டவற்றை வாங்க வந்தோர், சிறிய ரக மீன்களையே வாங்க வேண்டிய கட்டாயத்திற்கு தள்ளப்பட்டனர்.
மேலும், சிறிய ரக மீன்களான சீலா, பாறை, சங்கரா உள்ளிட்டவற்றின் விலை, கிலோ 600 ரூபாய்க்கு மேல் உயர்ந்து விற்பனையானது.
இதனால் கடந்த வாரங்களை போலவே, நேற்றும் விரும்பிய மீன்கள் வாங்க முடியாமல் அசைவ பிரியர்கள் ஏமாற்றத்துடனே திரும்பினர்.
விலை நிலவரம்
மீன் வகை கிலோ (ரூ.)
வஞ்சிரம் 1,200 --- 1,300
கறுப்பு வவ்வால் 1,150 - 1,200
வெள்ளை வவ்வால் 1,400 - 1,500
ஐ வவ்வால் 1,700 - 1,800
கடல் விரால் 700 - 800
பாறை 600 - 750
சீலா 600 - 750
கடம்பா 400 - 500
சங்கரா 400 - 500
நெத்திலி 300 - 350
வரி நண்டு 500 - 600
இறால் 400 - 500