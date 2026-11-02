புயல் எதிரொலியால் வரத்து குறைவு காசிமேடில் மீன்கள் விலை உயர்வு
புயல் எதிரொலியால் வரத்து குறைவு காசிமேடில் மீன்கள் விலை உயர்வு
UPDATED : நவ 01, 2026 05:17 PM
ADDED : நவ 01, 2026 05:14 PM
சென்னை: புயல் காரணமாக, விசைப்படகுகள் ஆழ்கடலுக்கு மீன்பிடிக்க செல்லாததால், காசிமேடில் மீன்கள் வரத்து குறைந்து, கிலோவுக்கு, 100 முதல் 250 ரூபாய் வரை விலை உயர்ந்தது.
சென்னை, காசிமேடு மீன்பிடித் துறைமுகத்தில், தினமும், 150 முதல் 200 டன் மீன்கள் விற்பனைக்கு வரும். விடுமுறை நாட்களில், 250 முதல் 600 டன் வரை வரத்து இருக்கும். இந்நிலையில், ‘அர்னாப்’ புயல் சின்னம் காரணமாக, ஒரு வாரமாக விசைப்படகுகள் ஆழ்கடலுக்கு மீன்பிடிக்க செல்லவில்லை.
புயல் பாதிப்பு நீங்கிய நிலையில், நேற்று முன்தினம் தான் விசைப்படகுகள் மீன்பிடிக்க கடலுக்கு சென்றன. அதன்படி, 80 விசைப்படகுகள் கரை திரும்ப வேண்டிய நிலையில், 20 முதல் 25 படகுகள் மட்டுமே நேற்று கரை திரும்பின. இதனால், மீன்கள் வரத்து குறைந்தது.
இதன் காரணமாக, அனைத்து வகை மீன்களின் விலையும் கிலோவுக்கு, 100 முதல் 250 ரூபாய் வரை உயர்ந்தது. வழக்கமாக, சில்லரை மீன் சந்தை, மதியம், 1:00 மணி வரை செயல்படும். ஆனால், நேற்று காலை 10:00 மணிக்கே அனைத்து மீன்களும் விற்றுத் தீர்ந்தன.
குறிப்பாக, வஞ்சிரம் கிலோ, 1,500 ரூபாய் வரை விற்பனையானது. வழக்கமாக, கருப்பு வவ்வாலை விட வெள்ளை வவ்வால் விலை அதிகமாக இருக்கும். ஆனால், இந்த வாரம் கருப்பு வவ்வால், 1,300 ரூபாய்க்கும், வெள்ளை வவ்வால், 1,200 ரூபாய்க்கும் விற்பனையானது.
மீண்டும் புயல்!
மீன்வள துறை உதவி இயக்குநர் ஜான் பேக்கர் கூறியதாவது:
வங்கக் கடலில் உருவாகியுள்ள, ‘முரசு’ புயல் சின்னம் காரணமாக, காசிமேடில் இருந்து ஆழ்கடலுக்கு மீன்பிடிக்க சென்ற விசைப்படகுகள், நாட்டுப்படகுகள் உடனடியாக கரை திரும்பவும், மறு அறிவிப்பு வரும் வரை மீன்பிடிக்க கடலுக்கு செல்ல வேண்டாம் எனவும், கரையோரப் பகுதிகளில் ஆட்டோவில் ஒலிபெருக்கி மூலம் அறிவிக்கப்படுகிறது. மீன்பிடிக்க சென்றுள்ள, 30 விசை படகு ஓட்டுநர்களின் மொபைல் போன் எண்களை பெற்று, உடனடியாக கரை திரும்ப எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.