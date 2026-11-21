ADDED : நவ 21, 2026 07:40 PM
காசிமேடு: ஆந்திராவில் சிறைபிடிக்கப்பட்ட எட்டு விசைப்படகுகளை விடுவிக்க நடவடிக்கை எடுக்கக்கோரி, காசிமேடு மீனவர்கள் இன்று (நவ.,21), துறைமுக நுழைவாயிலை முற்றுகையிட்டனர்.
‘முரசு’ புயலில் சிக்கி உயிரிழந்த ஒன்பது மீனவர்களின் குடும்பங்களுக்கு, தலா 20 லட்சம் ரூபாய் நிவாரணம்; புயலால் சேதமடைந்த விசைப்படகுகளுக்கு உரிய இழப்பீடு உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி, கடந்த 19ம் தேதி முதல், காசிமேடு மீனவர்கள், வேலைநிறுத்தத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
இதற்கிடையே, ‘அக்வான்’ புயல் காரணமாக, மீனவர்கள் கடலுக்குச் செல்ல விதிக்கப்பட்ட தடை, இன்று விலக்கப்பட்டது.
இதையடுத்து, காசிமேடு துறைமுகத்தில் மானிய டீசல் விற்பனை நிலையம் திறக்கப்பட்டு, டோக்கன்கள் வழங்கப்பட்டன. இதற்கு மீனவர்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்ததை அடுத்து, டீசல் நிலையம் மூடப்பட்டது.
தொடர்ந்து, ஏழு விசைப்படகுகளை துறைமுக நுழைவாயிலில் இன்று மாலை வரிசையாக நிறுத்தி, மற்ற படகுகள் வெளியேற முடியாதபடி முற்றுகையிட்டனர். வேலை நிறுத்தத்தால், மீன்பிடி சந்தையும் வெறிச்சோடியது.
மீனவர்கள் கூறுகையில், ‘காசிமேடில் இருந்து விசைப்படகுகள் மூலமாகவும், பிற மாவட்டங்களில் இருந்து வாகனங்கள் மூலமாகவும் 5,000க்கும் மேற்பட்ட மீனவர்கள் திரட்டி, தலைமைச் செயலகத்தை நாளை முற்றுகையிட உள்ளோம்’ என்றனர்.