'அக்வான்' புயலால் காசிமேடில் கடல் சீற்றம்: 15 அடி உயர அலைகளால் மீனவர்கள் அச்சம்
'அக்வான்' புயலால் காசிமேடில் கடல் சீற்றம்: 15 அடி உயர அலைகளால் மீனவர்கள் அச்சம்
UPDATED : நவ 19, 2026 06:30 PM
ADDED : நவ 19, 2026 06:10 PM
காசிமேடு: 'அக்வான்' புயலால், காசிமேடு, திருவொற்றியூர், எண்ணுார் உள்ளிட்ட பகுதிகளில், கடல் சீற்றத்துடன் காணப்பட்டது. அவ்வபோது, தடுப்புக் கற்களில் ஆக்ரோஷமாக மோதும் அலைகள், 10 - 15 அடி உயரத்திற்கு எழுந்தன.
வங்க கடலில் உருவான, 'அக்வான்' புயல், ஆந்திரா - தெற்கு ஒடிசா இடையே கரையை கடக்கவுள்ளது. இந்நிலையில், புயல் சின்னத்தால், காசிமேடு மீன்பிடி துறைமுகம் உட்பட, வடசென்னையின் அனைத்து மீனவ கிராமங்களில் இருந்து, படகுகள் மீன்பிடிக்க ஆழ்கடலுக்கு செல்லவில்லை.
நேற்று காலை முதல், திருவொற்றியூர், எண்ணுார், காசிமேடு உள்ளிட்ட பல பகுதிகளில் கடல் சீற்றத்துடன் காணப்பட்டது. காசிமேடு மீன்பிடித்துறைமுக வார்ப்பில், ஆவேசமாக மோதும் அலைகள், 10 - 15 அடி உயரத்திற்கு எழுந்ததால், வேடிக்கை பார்க்க வந்த மக்கள் அச்சமடைந்தனர்.