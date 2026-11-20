காசிமேடு மீனவர்கள் போராட்டம் காலவரையற்ற வேலை நிறுத்தம் அறிவிப்பு
காசிமேடு மீனவர்கள் போராட்டம் காலவரையற்ற வேலை நிறுத்தம் அறிவிப்பு
UPDATED : நவ 19, 2026 07:52 PM
ADDED : நவ 19, 2026 07:47 PM
காசிமேடு: முரசு புயலில் சிக்கி, உயிரிழந்த மீனவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு, 20 லட்ச ரூபாய் நிவாரண தொகை வழங்க கோரி, காசிமேடு துறைமுக வளாகத்தில், கருப்புக் கொடி கட்டி, மீனவர்கள் போராட்டம் நடத்தினர்.
காசிமேடு மீன்பிடித்துறைமுகத்தில் இருந்து, அக்., 29 ம் தேதி, ஓட்டுநர் சூர்யா தலைமையில், விசைப்படகில் ஆழ்கடலுக்கு மீன்பிடிக்க சென்ற ஒன்பது பேர், நவ., 3ல், ஆந்திரா அருகே, முரசு புயலில் சிக்கி பலியாகினார். அவர்கள் குடும்பத்தினருக்கு வழங்கப்பட்ட நிவாரணம், போதுமானதல்ல. தலா, 20 லட்சம் வழங்க வேண்டும்.
ஆந்திராவில், எட்டு விசைப்படகுகள் சிறைப்பிடிக்கப்பட்டு, ஆறு மாதங்கள் கடந்து விட்டன. உடனடியாக படகுகளை விடுவிக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். சிறை பிடிக்கப்பட்ட படகுகளுக்கு இழப்பீடு வழங்க வேண்டும். முரசு புயலால் பாதித்த, விசைப்படகு உரிமையாளருக்கு நிவாரணம் வழங்க வேண்டும்.
உள்ளிட்ட கோரிக்கையை வலியுறுத்தி, நேற்று, காசிமேடு துறைமுக வளாகம், மார்க்கெட் பகுதிகளில் கருப்புக் கொடி கட்டி, மீனவர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி, கோஷம் எழுப்பினர்.
காலவரையற்ற பொது வேலை நிறுத்தம் மற்றும் முற்றுகை போரட்டத்தில் ஈடுபடுவதாக, சென்னை, காசிமேடு மீன்பிடித்துறைமுகத்தில் உள்ள அனைத்து விசைப்படகுகள் சங்கத்தினர் தெரிவித்துள்ளனர்.