எச்சரிக்கையை மீறி கடலுக்குள் சென்றதே மீனவர்கள் உயிரிழப்பிற்கு காரணம்: கடலோர காவல் படை
எச்சரிக்கையை மீறி கடலுக்குள் சென்றதே மீனவர்கள் உயிரிழப்பிற்கு காரணம்: கடலோர காவல் படை
UPDATED : நவ 07, 2026 06:49 PM
ADDED : நவ 07, 2026 06:44 PM
சென்னை: ‘காசிமேடு மீனவர்கள் உயிரிழப்பிற்கு, புயல் எச்சரிக்கையை மீறி கடலுக்குள் சென்றதே காரணம். எதிர்காலத்தில் இதுபோன்ற அசம்பாவிதங்களை தவிர்க்க, வானிலை எச்சரிக்கை மற்றும் ஆலோசனைகளை மீனவர்கள் கடைப்பிடிக்க வேண்டும்’ என, கடலோர காவல் படையினர் அறிவுறுத்தி உள்ளனர்.
இது குறித்து கடலோர காவல் படை வெளியிட்ட அறிக்கை:
ஒரு வார இடைவெளியில், ஆந்திர கடற்கரையை ‘அர்னாப்’ மற்றும் ‘முரசு’ புயல்கள் தாக்கின. இதை முன்னிட்டு, கடலில் பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டிருந்த கடலோரக் காவல் படைக் கப்பல்கள், விமானங்கள் மற்றும் கடலோர ரேடார் கண்காணிப்பு அமைப்பு மூலம், கடலில் இருந்த மீனவர்களுக்கும் எச்சரிக்கைகள் தொடர்ந்து தெரிவிக்கப்பட்டன. இதன் மூலம் புயல்களின் தாக்கம் ஏற்படுவதற்கு முன்பாகவே, மீனவர்கள் பாதுகாப்பாகத் துறைமுகங்களுக்கு திரும்புவதை உறுதி செய்ய நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது.
மாநில அதிகாரிகளின் தகவல்படி, அர்னாப் புயல் கரையை கடந்த பின், ஸ்ரீ செங்காளம்மன் என்ற மீன்பிடிப் விசைப்படகு ஒன்பது பேருடன், கடந்த மாதம் 29ம் தேதி சென்னை மீன்பிடித் துறைமுகத்தில் இருந்து புறப்பட்டது. அதன் பின், கடந்த நவ., 2-ம் தேதி இரவில் நெல்லுார் மற்றும் நரசாபூர் இடையே புயல் கரையை கடக்கும் என்று கணிக்கப்பட்டிருந்தது.
எச்சரிக்கையின்படி, அவர்கள் ஆந்திரா மாநிலம் நிசாம்பட்டினத்தில் விசைப்படகு தஞ்சம் அடைந்தது.
நவ., 2ம் தேதி இரவில், புயல் கரையை கடந்து கொண்டிருந்தபோது, அந்த படகு நிசாம் பட்டினத்திலிருந்து கடலுக்குள் சென்றதாகத் தெரிகிறது.
படகில் இருந்தவர்கள், கடலுக்குச் சென்றதற்கான காரணம் தெரியவில்லை. இருப்பினும், புயலின் மையப்பகுதி கடக்கும் நேரத்தில், காற்றின் வேகம் தற்காலிகமாகக் குறைந்திருக்கக்கூடும். இதை, புயல் முழுமையாகக் கடந்துவிட்டதாக மீனவர்கள் தவறாகக் கருதியிருக்கலாம் எனக் கணிக்கப்படுகிறது. ஆனால், புயலின் பின்பகுதி அப்போது கடக்க வேண்டியிருந்தது.
நவ., 3ம் தேதி பகல் 12:00 மணியளவில், கடலோரக் காவல்படைக்கு இந்த சம்பவம் குறித்த முதல் தகவல் கிடைத்தது. அடுத்த சில மணி நேரங்களிலேயே, சென்னைக்கு அருகிலுள்ள தளத்திலிருந்து தேடுதல் பணிக்கான விமானம் புறப்பட்டுச் சென்றது.
கிருஷ்ணாப்பட்டினம் என்ற மிக அருகிலுள்ள துறைமுகத்தில் நிறுத்தப்பட்டிருந்த கடலோர காவல்படை கப்பலும், அன்றைய தினமே புயலுக்குப் பிந்தைய சூழ்நிலைகளையும் பொருட்படுத்தாமல், மிக விரைவாக கடலுக்குள் அனுப்பப்பட்டது. இப்பகுதியில் முழுமையான தேடுதல் வேட்டைக்காக, நவ., 3ம் தேதி முதல் 5ம் தேதிகளில் கடலோர காவல்படை கப்பல்களுடன் இணைந்து வான்வழித் தேடுதலுக்காக விமானம் பயன்படுத்தப்பட்டது.
தொடர் தேடுதலுக்கு பின், நவ., 5ம் தேதி காலை 9:35 மணியளவில் கடலில் மூழ்கியிருந்த பச்சைக் நிற அடிப்பகுதியைக் கொண்ட படகு ஒன்று கண்டறியப்பட்டது.
இது ‘ஸ்ரீ செங்காளம்மன் ’படகு போலத் தோன்றியது. ஐ.சி.ஜி., கப்பல் கடலில் மூழ்கிய படகின் அருகில் இரண்டு உடல்களையும் கண்டறிந்து மீட்கப்பட்டது. இதற்கிடையில், கொத்தபட்டினம் கடற்கரையோரம் மேலும் ஐந்து உடல்கள் அடித்து வரப்பட்டதாகத் கடலோர பாதுகாப்பு காவல்நிலையத்தில் இருந்து தகவல் கிடைத்தது. காணாமல் போன ஒன்பது மீனவர்களில், ஏழு உடல்கள் மீட்கப்பட்டுள்ளன.
மீதமுள்ள இரண்டு மீனவர்களைத் தேடும் பணி, கடலோர காவல் படை வாயிலாக தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது. எதிர்காலத்தில், இதுபோன்ற அசம்பாவிதங்களைத் தடுக்க, மீனவ சமூகம், படகு உரிமையாளர்கள் மற்றும் மீனவர் சங்கங்கள் மாநில அதிகாரிகள் மற்றும் இந்திய கடலோர காவல்படை வழங்கிய வானிலை எச்சரிக்கைகள் மற்றும் ஆலோசனைகளை கடைப்பிடிக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு, அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.