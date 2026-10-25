பீஹார் சிறுவர்கள் ஐவர் தெலுங்கானாவில் மீட்பு

ADDED : அக் 24, 2026 05:47 PM
அம்பத்துார்: பீஹாரைச் சேர்ந்த 11 முதல் 15 வயதுடைய ஐந்து சிறார்கள், பெற்றோர் கண்டித்ததால் கோபத்தில் வீட்டை விட்டு வெளியேறிய நிலையில், தெலுங்கானாவில் இன்று (அக்.,24) மீட்கப்பட்டனர்.
வடமாநிலங்களில் ஒன்றான பீஹாரைச் சேர்ந்தவர் கூடு, 30. தன் குடும்பத்தினருடன் அம்பத்துார், மண்ணுார்பேட்டை பகுதியில் வாடகை வீட்டில் தங்கி, இரும்பு தொழிற்சாலை ஒன்றில் பணியாற்றி வருகிறார்.
பள்ளிக்கு சென்ற, 11 முதல் 15 வயதுடைய மகன்கள் ஐந்து பேர் வீடு திரும்பவில்லை என, அம்பத்துார் தொழிற்பேட்டை போலீசில் நேற்று (அக்.,23) புகார் அளித்தார்.
இதையடுத்து தனிப்படை போலீசார், மொபைல் போன் எண் சிக்னலை வைத்து ஆராய்ந்ததில், ஐந்து பேரும், தெலுங்கானா மாநிலம், கம்மம் பகுதியில் சுற்றித்திரிவதை கண்டறிந்தனர்.
இதையடுத்து, அங்கு சென்ற போலீசார், தெலுங்கானா போலீசாரின் உதவியுடன், சிறுவர்கள் ஐந்து பேரையும் மீட்டு, அம்பத்துார் அழைத்து வந்தனர்.
விசாரணையில், பெற்றோர் கண்டித்ததால், வீட்டிலிருந்த மொபைல் போன் மற்றும் 4,000 ரூபாயை எடுத்து கொண்டு, டில்லி செல்வதாக தங்கள் நண்பர்களிடம் கூறிவிட்டு, ரயில் ஏறியது தெரிந்தது.
புகார் அளிக்கப்பட்ட எட்டு மணி நேரத்தில் சிறுவர்களை மீட்ட தனிப்படை போலீசார், பெற்றோரிடம் அவர்களை ஒப்படைத்து, அறிவுரை வழங்கினர்.