கஞ்சா தகராறில் வீடு புகுந்து மிரட்டிய ஐந்து பேர் கைது
கஞ்சா தகராறில் வீடு புகுந்து மிரட்டிய ஐந்து பேர் கைது
UPDATED : நவ 15, 2026 09:12 PM
ADDED : நவ 15, 2026 09:08 PM
கொடுங்கையூர்: கஞ்சா கொடுக்கல் – வாங்கல் தகராறில் வீடு புகுந்து தாக்குதல் நடத்தி, மிரட்டல் விடுத்த ஐந்து பேரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
சென்னை, கொடுங்கையூர், முத்தமிழ் நகர், 22வது தெருவைச் சேர்ந்தவர் சாதிக் பாஷா, 55; தனியார் நிறுவன ஊழியர். கடந்த 11ம் தேதி இரவு, இவர் வீட்டில் இல்லாதபோது, அங்கு வந்த மர்ம நபர்கள் ஜன்னல் கண்ணாடிகளை உடைத்து, வீட்டில் இருந்தவர்களை மிரட்டிவிட்டு சென்றனர்.
இதுகுறித்த புகாரின்படி கொடுங்கையூர் போலீசார் விசாரித்து, வெங்கடேஸ்வரா நகரைச் சேர்ந்த பரத், 19, கார்த்திக், 19, இளவரசன், 19, கிஷோர், 20, எஸ்வந்த், 19, ஆகிய ஐந்து பேரையும் நேற்று கைது செய்தனர்.
விசாரணையில், பரத்துக்கும் சாதிக் பாஷாவுக்கும் இடையே கஞ்சா கொடுக்கல் – வாங்கல் பிரச்சனை இருந்ததும், பணம் கொடுத்தும் கஞ்சா கிடைக்காததால் ஆத்திரமடைந்த பரத், நண்பர்களுடன் சென்று வீட்டுக்குள் புகுந்து தாக்குதலில் ஈடுபட்டதும் தெரியவந்தது. இவ்வழக்கில் தலைமறைவாக உள்ள மற்றவர்களை போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.