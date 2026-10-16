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திருவேற்காடில் அரசு பள்ளி வளாகத்தில் தேங்கிய வெள்ளம்
திருவேற்காடில் அரசு பள்ளி வளாகத்தில் தேங்கிய வெள்ளம்
UPDATED : அக் 15, 2026 10:38 PM
ADDED : அக் 15, 2026 10:18 PM
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திருவேற்காடு: திருவேற்காடு நகராட்சிக்குட்பட்ட சுந்தர சோழபுரம் சாலையில் உள்ள அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில் ஆறாம் வகுப்பு முதல் பன்னிரண்டாம் வகுப்பு வரை 500க்கும் மேற்பட்ட மாணவ – மாணவியர் படித்து வருகின்றனர்.
இந்நிலையில், திருவேற்காடில் நேற்று மதியம் 40 நிமிடங்கள் பெய்த கனமழையின் போது பள்ளி வளாகம் முழுதும் வெள்ளம் தேங்கி நின்றது.
மதிய உணவு இடைவேளை என்பதால் அங்கு தேங்கியுள்ள மழைநீரில் மாணவர்கள் இறங்கி விளையாடினர். அதில் கழிவுநீர் கலக்க வாய்ப்பு இருப்பதால், மழைக்காலத்தில் வெள்ளம் தேங்காமல் இருக்க நகராட்சி மற்றும் கல்வித்துறை அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என கோரிக்கை எழுந்துள்ளது.