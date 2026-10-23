/உள்ளூர் செய்திகள்/சென்னை/சாலைகளில் வெள்ளம்: உஷாரய்யா... உஷாரு!
ADDED : அக் 22, 2026 03:52 AM
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சென்னையில், நேற்று முன்தினம் இரவு பெய்த மழையால், கோடம்பாக்கம், தி.நகர் உள்ளிட்ட பகுதிகளின் சாலைகளில் வெள்ளம் சூழ்ந்தது. சாலைகளில் பள்ளம் இருப்பது தெரியாமல் வாகன ஓட்டிகள் தடுமாறி விழுந்து காயமடைகின்றனர். நேற்று காலை, தி.நகரில் சைக்கிளில் வந்த முதியவர், பள்ளம் இருப்பது தெரியாமல் தடுமாறி விழுந்தார். அங்கிருந்தோர் அவரை மீட்டனர்.
நாகை மாவட்டம் வேளாங்கண்ணியில் இருந்து திருவொற்றியூர் நோக்கி சென்ற, அரசு விரைவு பேருந்தின் கூரை மற்றும் பக்கவாட்டு வழியே மழைநீர் ஒழுகியதால், பயணியர் பாதிக்கப்பட்டனர்.