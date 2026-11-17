கார்த்திகை மாதம் பிறப்பு: கோயம்பேடில் பூக்கள் விற்பனை விறுவிறு
கார்த்திகை மாதம் பிறப்பு: கோயம்பேடில் பூக்கள் விற்பனை விறுவிறு
UPDATED : நவ 16, 2026 05:38 PM
ADDED : நவ 16, 2026 04:54 PM
கோயம்பேடு: கார்த்திகை மாத பிறப்பை முன்னிட்டு, கோயம்பேடு சந்தையில் பூக்களின் தேவை அதிகரித்து, விற்பனை விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. அதேநேரம் விலையும் உயர்ந்துள்ளது.
சென்னை, கோயம்பேடு பூ சந்தைக்கு, திருவள்ளூர், ஓசூர், கிருஷ்ணகிரி, திருவண்ணாமலை, மதுரை, நிலக்கோட்டை, ஊட்டி, திண்டுக்கல் உள்ளிட்ட மாவட்டங்கள் மற்றும் ஆந்திரா, கர்நாடக உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் இருந்து பூக்கள் விற்பனைக்கு வருகின்றன.
நேற்று முகூர்த்த நாட்கள் என்பதாலும், இன்று கார்த்திகை மாதம் பிறப்பதை முன்னிட்டும், பூக்களின் தேவை அதிகரித்தது. சில்லரை வியாபாரிகள் மற்றும் பொதுமக்கள் அதிகளவில் குவிந்தனர். இதனால், பூக்கள் விற்பனை விறுவிறுப்பாக நடைபெற்றது.
கார்த்திகை மாதத்தை பொறுத்தவரை, சபரிமலை அய்யப்ப பக்தர்கள் மாலை அணிந்து விரதம் இருப்பது மற்றும் கோவில் விசேஷங்களுக்கு, பூக்களின் தேவை அதிகம் இருக்கும். இதை முன்னிட்டு, அதிகாலையிலேயே பூக்கள் வாங்க, மக்கள் குவிந்து வருகின்றனர்.