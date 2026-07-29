வழக்கை ரத்து செய்ய கோரி 'மாஜி' எம்.எல்.ஏ., மனு

UPDATED : ஜூலை 29, 2026 11:18 PM
ADDED : ஜூலை 29, 2026 10:14 PM
சென்னை:நெம்மேலி குடிநீர் திட்ட கல்வெட்டு விவகாரத்தில் பதிவு செய்யப்பட்ட வழக்கை ரத்து செய்யக் கோரிய, தி.மு.க., முன்னாள் எம்.எல்.ஏ., இதயவர்மனின் மனு மீதான விசாரணையை, சென்னை உயர் நீதிமன்றம், ஆக., 3க்கு தள்ளிவைத்தது.
சென்னையை அடுத்த நெம்மேலியில் செயல்பட்டு வரும் கடல்நீரை குடிநீராக்கும் திட்டத்தின் இரண்டாவது பெரிய அலகை, 2024 பிப்ரவரியில் அப்போதைய முதல்வர் ஸ்டாலின் திறந்து வைத்தார்.
அதற்கான கல்வெட்டில், அவரது பெயர் பொறிக்கப்பட்டிருந்தது. கடந்த 6ம் தேதி, முதல்வர் விஜய் திட்டத்தை பார்வையிட்டபோது, பராமரிப்பு பணி காரணமாக கல்வெட்டு வலையால் மூடப்பட்டிருந்தது.
இந்த வலையை சேதப்படுத்தி, பொது சொத்துக்கு சேதம் ஏற்படுத்தியதாக, திருப்போரூர் தொகுதி தி.மு.க., முன்னாள் எம்.எல்.ஏ., இதயவர்மன் உள்ளிட்ட இருவர்மீது, மாமல்லபுரம் போலீசார் வழக்குப் பதிவு செய்தனர்.
இந்த வழக்கை ரத்து செய்யக் கோரி, இதயவர்மன் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்தார். இந்த மனு, நீதிபதி ஜி.கே.இளந்திரையன் முன் விசாரணைக்கு வந்தபோது, காவல் துறை தரப்பில் பதிலளிக்க அவகாசம் கோரப்பட்டது. இதை ஏற்ற நீதிபதி, வழக்கின் விசாரணையை ஆக., 3க்கு தள்ளிவைத்தார்.